ERC es conjura a l’àrea metropolitana per treure “els de sempre” del poder

ERC continua amb la seva ofensiva per continuar retallant distàncies amb el PSC i treure “els de sempre” del poder a localitats com Mataró, Sabadell o Santa Coloma de Gramenet. En un acte des de Mataró, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a traslladar al Maresme i a la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona els bons resultats que el partit va treure a Barcelona a les passades eleccions. “Vam guanyar a Barcelona l’any 2019 i ara toca fer-ho a Mataró”.

Aragonès, acompanyat de l’alcaldable Pim Camprubí i la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, ha carregat contra “els de sempre”, que “continuen monopolitzant les institucions” i acaben “fins i tot sent còmplices i estant implicats en casos de corrupció”. El president de la Generalitat ha responsabilitzat directament els socialistes de la “nefasta gestió” de Rodalies –la ministra de Transport, Raquel Sánchez, és l’exalcadessa del PSC a Gavà–. “Si alguna cosa governa el PSC a Catalunya, és Renfe”.

L’alcaldable d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall / ACN

Junqueras alerta de la “gran aliança conservadora” contra ERC

En un altre acte de campanya, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha alertat de la “gran aliança conservadora” —PSC i Junts, bàsicament— que s’ha tornat a activar per evitar una victòria republicana el 28 de maig. Junqueras creu que els dos partits s’han “repartit el país durant 40 anys” i els ha acusat d’utilitzar tots els mitjans per “condicionar l’opinió” pública amb enquestes que no reflecteixen la realitat.

El cap de llista del partit a Barcelona, Ernest Maragall, ha acusat Ada Colau i Jaume Collboni “d’apropiar-se” de l’Ajuntament després del “pacte de la vergonya” amb Manuel Valls que el líder socialista va cuinar el 2019. “Ens van robar la ciutat i la il·lusió”. El veterà regidor Jordi Coronas, número sis de la llista, ha reivindicat que ERC hagi buscat pactes amb el govern municipal, inclosos pressupostos, malgrat el que va passar. “Som culpables, sí, i ben orgullosos, perquè culpable és qui fa que les coses passin”.