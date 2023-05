“Tres o quatre setmanes” d’afectació a l’R2 Sud per l’avaria de Gavà

L’avaria que ha generat important retards aquest dimarts a l’R2 Sud de Rodalies a causa d’un incendi a les instal·lacions d’Adif de Gavà no s’ha resolt i poden passar molts dies fins que els tècnics ho puguin solucionar. Segons ha confirmat el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, la incidència en aquesta línia és “greu” i preveuen que la circulació de trens es vegi afectada durant “tres o quatre setmanes”. El secretari d’Infraestructures, que ha indicat que la causa de la incidència seria la caiguda d’un llamp al sistema de senyalització de Gavà, ha afirmat que “és de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat”. Durant aquest dimarts ha circulat un tren cada 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i Flores ha assegurat que “la millora serà progressiva”. Esperen que aquest dimecres es pugui “augmentar la freqüència als tres trens per sentit i hora”. Aquesta tarda, Renfe també ha confirmat que estaven estudiant “una reprogramació sistematitzada de les línies de Rodalies” que circulen pel tram afectat.

Aquesta incidència també ha obligat Renfe a fer “desviaments” puntuals a les línies regionals R13, R14, R15, R16 i R17.

El Govern ha carregat contra Renfe per les “constants” avaries que pateixen les línies de Catalunya. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, s’ha fet ressò de les crítiques dels usuaris afectats per la incidència que afecta des de primera hora d’aquest dimarts la línia R2 sud de Rodalies i ha assegurat que ja s’han posat en contacte amb l’operadora de Rodalies per instar-los a solucionar el problema. La portaveu ha afirmat que “els usuaris no volen normalitzar” aquestes afectacions “habituals” a les línies de Renfe i ha apuntat que “el Govern tampoc” ho normalitzarà. Plaja ha reclamat a Renfe a “garantir” als passatgers un “servei assimilable a l’habitual” i ha afirmat que, si no ho fan, el Govern està disposat a ocupar-se del transport alternatiu.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, Plaja ha assegurat que “el Govern farà el que estigui a la seva mà per revertir” les afectacions a la circulació de diverses línies de Rodalies a causa d’un incendi a un quadre de senyals a unes instal·lacions elèctriques de Gavà aquest dilluns a la nit. La portaveu de l’executiu català ha remarcat que “òbviament, l’operadora hauria de donar un servei assimilable a l’habitual, i per això el demanem. I si Renfe no és capaç de garantir-ho, serà la mateixa Generalitat qui s’arremangarà perquè així sigui”.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja | ACN

La portaveu ha lamentat l’avaria d’aquest dimarts que afecta el servei de Renfe a Catalunya. “Que siguin incidències reiteradament i habituals no fa que no siguin notícia. Els usuaris no ho volen normalitzar i el Govern tampoc. Lamentablement, aquest és el servei de Rodalies que tenim”, ha apuntat.

Els usuaris afectats, indignats

Les afectacions d’aquest dimarts han generat molta tensió i indignació entre els usuaris de Rodalies. Els viatgers que han patit les conseqüències de l’avaria a Gavà han titllat la situació de “vergonya” i han criticat que “cada dia es repeteix la mateixa història”, ja que sovint hi ha incidència i retards a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Tal com han explicat alguns passatgers a l’ACN, els trens paren vint minuts a cada estació i senten que van com “sardines en una llauna” perquè els vagons van massa plens.