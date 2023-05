Retards importants a Rodalies per l’incendi d’un quadre de senyals a Gavà

Un incendi a un quadre de senyals a unes instal·lacions elèctriques de Gavà ha provocat diverses afectacions a la circulació de Rodalies. Tècnics d’Adif treballen a contrarellotge des de dilluns a la nit per reparar la incidència, que de moment provoca retards importants a l’R2 Sud, on només hi ha un tren cada 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Renfe ha anunciat que hi pot haver “desviaments” puntuals a les línies regionals R13, R14, R15, R16 i R17.

📢Afectacions entre El Prat – Castelldefels



🚆R2, R2 Sud Reprogramació del servei a 2 trens per sentit i hora entre St. Vicenç i Barcelona. Reforços entre Vilanova i Barcelona

🚆R13, R14, R15, R16 i R17 Afectacions i desviaments puntuals per Vilafranca



🔗https://t.co/f5CoP0kArn pic.twitter.com/x22mL2xBVK — Rodalies Catalunya (@rodalies) May 2, 2023

Segons explica Renfe, l’incendi a les instal·lacions d’Adif ha afectat el sistema de senyalització entre el Prat de Llobregat i Castelldefels i s’ha hagut de regular el pas de combois perquè hi ha una limitació de la capacitat operativa en aquest tram, és a dir, hi caben menys trens. Així, els trens que van de Sant Vicenç de Caldes a l’Estació de França de la capital catalana passen cada mitja hora passant per Vilanova i la Geltrú.

L’operador ha informat que ha establert reforços entre la capital del Garraf i Barcelona i que s’està intentant que els trens que fan el recorregut siguin els combois de màxima capacitat que té Renfe per absorbir el màxim de passatgers possible. Així mateix, els trens regionals de Tarragona i les Terres de l’Ebre es desvien pel Penedès i no es descarta que hi pugui haver retards puntuals. Les afectacions també limiten el pas dels trens de llarga distància entre Múrcia, el País Valencià i Catalunya, ja que només circulen cinc combois al dia.

Els tècnics d’Adif han treballat tota la nit per intentar reparar la incidència i determinar-ne les causes, tot i que per ara no ho han aconseguit i no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir la normalitat en el servei. Renfe demanar als viatgers que estiguin atents als canals de comunicació de Rodalies per conèixer l’evolució de les afectacions.