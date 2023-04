Sánchez recupera la pluja de milions a Rodalies per esquivar els retrets d’ERC

Dur intercanvi de retrets entre el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, i el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la sessió de control d’aquest dimecres per la situació de Rodalies a Catalunya. Rufián ha criticat la gestió del govern espanyol a Rodalies i ha anunciat que el seu partit demanarà la reprovació de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, pels retards i les avaries continuades de “l’única cosa que gestiona el PSOE a Catalunya”. Sánchez ha contraatacat a les acusacions del diputat republicà recuperant la pluja de 6.346 milions d’euros que va prometre el 2020 per actualitzar Rodalies, dels quals se n’han executat 1.000, un 16,6%.

Rufián ha recriminat a Sánchez que durant l’any passat Rodalies va patir 473 incidències que van suposar uns retards de 350.000 minuts –5.833 hores i una mitjana de gairebé 16 hores diàries entre totes les línies–. Sánchez ha acusat el diputat republicà d’aprofitar la tribuna del Congrés per fer campanya electoral amb Rodalies i, amb to sarcàstic, li ha donat la “benvinguda” a la “política real” per haver deixat de banda el Procés durant la seva intervenció. El president espanyol també ha defensat la gestió de Renfe i ha apuntat que “només el 6% dels trens té retards de més de tres minuts”.

Aglomeracions a l’estació de Sants durant la incidència a Rodalies que ha aturat la circulació de trens el 9 de setembre de 2022 | ACN

El diputat d’ERC no ha defugit el cos a cos amb Sánchez i ha elevat el to. “Hi ha un munt de gent que ho passa fatal cada dia en un tren a Catalunya”, li ha etzibat. “A Catalunya només l’any passat en un dia 80.000 persones es van quedar tirades perquè no va passar cap tren durant gairebé tot el dia”, ha dit en referència a l’avaria que el passat 9 de setembre va afectar 200 trens de Rodalies en hora punta. “És l’únic que gestiona el PSOE a Catalunya. Què faran? Tenen algun projecte o inversió per aquesta gent? Perquè la Catalunya del 2023 funciona igual que la Catalunya del 2012”.

Continuació dels retrets al Senat entre ERC i Sánchez

El duel entre Rufián i Sánchez ha estat una continuació del que el president espanyol va protagonitzar dimarts al Senat amb la senadora d’ERC, Mirella Cortès, que va advertir que la seva formació “no desistirà” en la seva demanda d’un referèndum pactat a Catalunya. “És la seva assignatura pendent”, va dir Cortès. Sánchez, que ha tancat la porta al referèndum, a una nova taula de diàleg i fins i tot a la taula de partits catalans que proposa el Govern, va recordar-li que la “llei de la gravetat també opera en la política” i va assegurar que Catalunya és el territori que més inversió rep per part de Renfe i Adif.