Passatgers atrapats a un tren de Rodalies per un con enmig de la via

Desenes de passatgers estan atrapats en un tren de Rodalies a l’altura de Vilanova i la Geltrú a causa d’un con que uns vàndals han situat enmig de la via. Aquest con ha ocasionat danys al tren, que no ha pogut continuar el trajecte i ha quedat detingut entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Segons informen fonts de Rodalies, els viatgers estan sent transbordats a un altre tren a través de passarel·les. Aquest acte vandàlic ha provocat un retard en la resta de trens de mitja hora, ja que han de circular tots per una sola via. Aquests retards afecten les línies que passen pel Garraf –R2, R13, R14, R15, R16 i R17– i també les de mitjana distància. Per la seva banda, Protecció Civil ha posat activat la prealerta del pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, el Ferrocat.

Rodalies presenta incidències gairebé cada dia: es deuen als trens, les infraestructures, els actes vandàlics i els atropellaments en aquest ordre / Renfe

Rodalies, un drama constant

Des del mes de setembre Rodalies de Catalunya és un drama constant. La companyia ja acumula més de 200 incidències, el que suposa gairebé un incident al dia en els últims 212 dies, des que hi ha abonaments gratuïts. D’aquests, 159 són atribuïbles als trens o a les infraestructures (Renfe i Adif en són els gestors i propietaris) i els 48 restants es deuen a actes vandàlics com el d’aquest dissabte o a atropellaments. Fonts de la companyia, al contrari, es defensen i argumenten que durant aquest període han fet més de 200.000 operacions, un miler al dia, i la puntualitat ha oscil·lat entre el 92% i el 93%.