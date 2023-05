La Generalitat critica a Renfe por las averías «constantes» y la falta de transporte alternativo

El gobierno catalán carga contra Renfe por las «constantes» averías que sufren las líneas de Cataluña. La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, se ha hecho eco de las críticas de los usuarios afectados por la incidencia que afecta desde primera hora de este martes la línea R2 sur y ha asegurado que ya se han puesto en contacto con la operadora de Rodalies para instarlos a solucionar el problema. La portavoz ha afirmado que «los usuarios no quieren normalizar» estas afectaciones «habituales» a las líneas de Renfe y ha apuntado que «la Generalitat tampoco» lo normalizará. Plaja ha reclamado a Renfe «garantizar» a los pasajeros un «servicio asimilable al habitual» y ha afirmado que, si no lo hacen, el ejecutivo catalán está dispuesto a ocuparse del transporte alternativo. Desde la compañía no descartan que la situación se pueda alargar durante los próximos días y ya han avanzado que están estudiando «una reprogramación sistematizada de las líneas de Rodalies» que circulan por el tramo afectado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, Plaja ha asegurado que «el gobierno catalán hará el que esté con su mano para revertir» las afectaciones a la circulación de varias líneas de Rodalies a causa de un incendio a un cuadro de señales a unas instalaciones eléctricas de Gavà este lunes por la noche. El R2 sur es la línea que sufre los retrasos más importantes y solo hay un tren cada 30 minutos entre Sant Vicenç de Calders y Barcelona, pero Renfe ha confirmado que puede haber “desvíos” puntuales a las líneas regionales R13, R14, R15, R16 y R17. La portavoz del ejecutivo catalán ha remarcado que «obviamente, la operadora tendría que dar un servicio asimilable al habitual, y por eso lo pedimos. Y si Renfe no es capaz de garantizarlo, será la misma Generalitat quién se remangará para que así sea».

La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja | ACN

La portavoz ha lamentado la avería de este martes que afecta el servicio de Renfe en Cataluña. «Que sean incidencias reiteradamente y habituales no hace que no sean noticia. Los usuarios no lo quieren normalizar y el gobierno catalán tampoco. Lamentablemente, este es el servicio de Cercanías que tenemos», ha apuntado.

La avería podría alargarse unos días

Técnicos de Adif trabajan a contrarreloj desde este lunes por la noche para averiguar las causas del fuego que han producido esta incidencia en Gavà. Aun así, desde Renfe han confirmado que «se está estudiando una reprogramación sistematizada de las líneas de Rodalies que circulan en el tramo afectado, adaptada a las limitaciones de la capacidad operativa derivada de esta incidencia». Por lo tanto, la operadora de Rodalies no descarta que esta incidencia y sus consecuencias pueda alargarse unos días.

Los usuarios afectados, indignados

Las afectaciones de este martes han generado mucha tensión e indignación entre los usuarios de Rodalies. Los viajeros que han sufrido las consecuencias de la avería en Gavà han tildado la situación de «vergüenza» y han criticado que «cada día se repite la misma historia», puesto que a menudo hay incidencia y retrasos en la red de Cercanías de Cataluña. Tal como han explicado algunos pasajeros al ACN, los trenes paran veinte minutos a cada estación y sienten que van como «sardinas en una lata» porque los vagones van demasiado llenos.