La ministra Sánchez, objectiu d’ERC per desgastar el PSC amb el desgavell de Rodalies

ERC està decidida a passar comptes amb el PSC i ha aprofitat el desgavell de Rodalies de les últimes setmanes per carregar contra la ministra de Transports i exalcaldessa socialista de Gavà, Raquel Sánchez. Els republicans volen reprovar la ministra a tot arreu on sigui possible. Aquest dimecres van aconseguir al Senat la primera victòria en la seva particular croada contra Sánchez. Una inusual aliança entre ERC, Junts, el PNB i el PP va permetre aprovar una moció dels republicans per reprovar la ministra de Transports “per la constant ineficàcia en la gestió de Renfe i ADIF a Catalunya i altres comunitats autònomes”.

L’avaria a l’R2 sud que deixarà la línia a mig gas durant un mes i els últims incidents –com l’espectacular incendi d’una catenària a l’R3– a les portes de l’inici de la campanya electoral de les municipals han facilitat el canvi de to d’ERC respecte al govern espanyol i el PSC. Els republicans i els socialistes es disputen l’hegemonia a Catalunya el pròxim 28 de maig i es juguen molts vots a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMC), on ERC aspira a continuar retallant distàncies amb el PSC i el desgavell de Rodalies és una bona oportunitat de desgastar els de Salvador Illa.

Passatgers de l’R2 Sud atrapats a Castelldefels / ACN

El pròxim assalt del duel ERC-PSOE per Rodalies, al Congrés

El següent assalt serà al Congrés dels Diputats. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha confirmat que els republicans donaran suport a un punt de la moció del PP sobre habitatge que també reprova la gestió de l’exalcaldessa del PSC a Gavà. Als passadissos del Congrés, Rufián ha matisat que es tracta d’una aliança puntual per denunciar la situació de Rodalies. “Nosaltres ja vam anunciar que quan es pogués reprovar la ministra, més enllà del sentit de la iniciativa, es faria, i tothom entén que és per Rodalies”, ha puntualitzat. “Jo convido la ministra que agafi amb mi un tren a qualsevol ciutat i hora a Catalunya i entendrà per què se la reprova”.

Fonts de grup republicà han insistit que la seva batalla contra Sánchez és per Rodalies i que no donaran suport a cap altre punt de la moció del PP que censura la política d’habitatge del govern espanyol. De fet, la setmana que ve portaran al Congrés una interpel·lació a la ministra de Transports on intentaran que se la torni a reprovar per la “constant deixadesa de funcions” respecte a Rodalies. ERC considera que la negativa permanent a negociar el traspàs integral de Rodalies és una prova clara que la Moncloa “prefereix una gestió pensada des de i per a Madrid, que no únicament és contrària als interessos dels territoris com Catalunya, sinó fins i tot al sentit comú”.

El diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant una intervenció / Europa Press

El Parlament, nou escenari de la batalla

ERC també vol que el Parlament reprovi la ministra de Transports per la “constant ineficiència” en la gestió del servei de Renfe i Adif a Catalunya i la “incapacitat” de trobar solucions per millorar la gestió de Rodalies. La moció torna a reclamar el traspàs “integral” del servei de Rodalies i tots els “recursos necessaris” per fer-lo funcionar. Els republicans volen crear una comissió d’investigació sobre la gestió de Renfe a Catalunya en els últims anys. L’objectiu és valorar els costos econòmics i socials de les “deficiències” del servei que presta Renfe, quantificar el dèficit d’inversions i les necessitats d’inversió de la xarxa.