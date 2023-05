VÍDEO | Una catenària en flames obliga a tallar l’R3 entre Manlleu i Ripoll

Una nova incidència a Rodalies aquest dimarts al vespre ha obligat a tallar la circulació de trens de l’R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. Una sèrie d’explosions al pantògraf –el mecanisme que connecta el tren a la xarxa d’alta tensió– han provocat un gran terrabastall i han fet saltar pels aires la catenària. Segons ha informat Renfe, la circulació s’ha pogut restablir i aquest matí els trens circulen amb normalitat després que Adif hagi pogut solucionar la incidència.

Els fets van tenir lloc cap a les 20.30, quan la catenària es va incendiar i va provocar un tall de la tensió elèctrica a la línia. Alguns viatgers van haver de sortir corrents del tren. La incidència va afectar dos trens, segons Adif, i un centenar de passatgers van haver de completar el trajecte per carretera.

Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat. Els viatgers van poder continuar el trajecte amb autocars de la companyia Sagalés o amb taxi i es va establir un pla de transport alternatiu per carretera entre Vic i Torelló mentre es reparava la incidència, que ha quedat solucionada aquest matí, segons ha informat Renfe. Un usuari va poder gravar el moment en el qual la catenària s’incendia i un cable cau al sostre d’un dels vagons. A l’estació es van viure moments de molta tensió i a les imatges es veu com diversos passatgers fugen corrents del tren.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Manlleu, Andreu Rovira, ha denunciat a les xarxes el mal estat de l’R3 i ha criticat la interventora del tren per no haver facilitat el contacte de cap autoritat pertinent per gestionar la incidència. “Fins quan ha de durar l’abandonament que patim a Manlleu? Ja n’hi ha prou!”, ha dit. Rovira, que serà el candidat de Junts a Manlleu a les pròximes eleccions municipals del 28-M, ha reclamat millores urgents a la línia. “Volem un tren de qualitat i amb desdoblament a la via”, ha sentenciat.

L’avaria de l’R2 sud també va ser causada per un problema a la catenària

El director general de Conservació i Manteniment d’Adif, Àngel Contreras, ha explicat que la investigació del gestor d’infraestructures ferroviàries ha conclòs que l’avaria a l’R2 sud va ser provocada pel trencament d’un fil de contacte de la catenària per la sobretensió. El fil va caure sobre un senyal i va causar un incendi que va afectar el quadre de senyals de l’enclavament de Gavà. Adif assegura que encara no ha estat possible determinar què va causar el trencament del fil, però ha descartat que fos pel mal estat de la catenària.