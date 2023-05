Adif recula i apunta a un cúmul de fatalitats per explicar l’avaria de l’R2 sud

Adif ha reculat i ja no parla obertament d’un llamp com a causa de l’incendi en un quadre de senyals de Gavà que ha afectat la circulació de trens a l’R2 sud. La investigació del gestor d’infraestructures ferroviàries apunta que l’avaria va ser causada per una sobretensió de la catenària que va desencadenar una “concatenació de circumstàncies”. El director general de Conservació i Manteniment d’Adif, Àngel Contreras, ha reconegut que es desconeix què va provocar la sobretensió de la catenària i que tenen diverses hipòtesis, entre elles la del llamp, que el Meteocat ha desmentit.

Els tècnics d’Adif han pogut esbrinar fins ara que una sobretensió va trencar un fil de contacte de la catenària, que va caure fortuïtament sobre un senyal. Poc després es van cremar tots els cables i va provocar un incendi que va afectar la caseta de l’enclavament a Gavà. La investigació, que podria acabar en una setmana, apunta que la sobretensió la podria haver causat un llamp –hipòtesi descartada per Territori perquè el dia de l’avaria no van caure llamps a la zona–, un plàstic enroscat a la catenària o la sobretensió produïda durant el pas d’un tren.

Passatgers esperant a l’andana l’arribada d’un tren a l’estació de Rodalies de Gavà | ACN (Albert Segura)

Adif ha de revisar milers de metres de cable

Contreras ha explicat que Adif trigarà tres o quatre setmanes a reparar l’avaria perquè ha de revisar gairebé 9.000 metre de cables afectats per l’incendi, a més de diverses targetes electròniques, circuits i senyals. “Estem mirant cables, quins serveixen i quins no per poder restablir l’abans possible el sistema informàtic”, ha detallat el director general de Conservació. Adif nega que l’avaria sigui el resultat d’anys de manca d’inversions, com apunta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i assegura que la catenària afectada estava en “perfecte estat” quan es va produir la incidència.

Aquest dilluns, Aragonès ha considerat que la situació de l’R2 sud és “inacceptable” i ha acusat les “dècades de falta d’inversió” d’estar darrere l’avaria. “No ha estat una prioritat política dels governs espanyols, dels d’abans i del d’ara”, ha insistit. Només l’any passat, l’R2 sud va registrar 148 incidències, és a dir, una cada tres dies.