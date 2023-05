Aragonès atribueix a les “dècades de falta d’inversió” la incidència a l’R2

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest dilluns l’estació de Gavà per comprovar l’estat de l’avaria que ha afectat la línia R2 sud i diverses línies regionals. Ho ha fet acompanyat del conseller de Territori, Juli Fernàndez, el director general de conservació d’Adif, Àngel Contreras i la directora de Rodalies, Mayte Castillo. En una compareixença posterior a la visita, Aragonès ha lamentat que aquesta incidència s’ha produït per les “dècades de falta d’inversió”, cosa que Adif nega. “No ha estat una prioritat política dels governs espanyols, dels d’abans i del d’ara”, ha denunciat. El president creu que la situació és “inacceptable” i ha recordat que les contínues incidències a Rodalies provoquen “una alteració absoluta del funcionament” i grans molèsties per als usuaris.

Un tren de Rodalies arriba a l’estació de Flaçà | ACN (Aleix Freixas)

“Aliança de país” per reclamar el traspàs de Rodalies

Aragonès ja va proposar dissabte una “aliança de país” entre administracions, partits i entitats per exigir al govern espanyol el traspàs de Rodalies. En un article publicat al Diari Ara, el president va proposar articular aquest front comú “a partir del 29 de maig”. “Malgrat que no hauria de ser així, deixem passar les eleccions municipals si això ha de facilitar el consens”, va escriure. Segons Aragonès la clau és “persistir, persistir i persistir” per aconseguir el traspàs i exigir-lo “amb tota la decisió i amb una sola veu”.

“La normalitat quotidiana que malauradament pateixen cada dia milers de ciutadans evidencia que Rodalies no és fiable sinó del tot deficient”, va lamentar Aragonès en aquest article on va recordar que “en els quatre primers mesos de l’any només hi ha hagut vint-i-dos dies sense incidències tècniques”. Per això el president considera Rodalies “un servei vergonyós que fa perdre qualitat de vida a la ciutadania, que resta competitivitat a l’economia i que no afavoreix el foment del transport públic i sostenible, del tot determinant per combatre el canvi climàtic”.

“No és que no es construeixin noves línies per fer arribar el servei arreu, connectar millor el país i oferir noves oportunitats a la ciutadania –que és del tot imprescindible–; és que, a sobre, durant dècades no s’han cuidat les infraestructures instal·lades, i s’han deixat deteriorar de forma sistemàtica”, va concloure.