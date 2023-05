Una incidència cada tres dies: el balanç de l’R2 sud

Nefast funcionament de la línia R2 sud de Rodalies en el 2022. En aquesta línia, que ara ha patit una greu avaria i no funcionarà fins al pròxim mes, només l’any passat es van registrar 148 incidències, el que equival a una cada tres dies. Ho ha publicat aquest dilluns eldiario.es després de fer una petició de transparència a Adif, que gestiona la caòtica xarxa. Aquestes incidències són significatives i van provocar un total de 100 minuts de retard en un o diversos trens. L’última gran avaria és la que es va produir l’1 de maig i que provocarà “tres o quatre setmanes” d’aturada a la línia, segons va assegurar el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores.

Com a conseqüència, els autobusos habilitats entre Sitges i Vilanova i la Geltrú i Barcelona seran l’única via per arribar a la capital. Aquest servei tindrà un cost de 85.000 euros durant el mes de maig, que el Govern farà pagar a l’Estat. El nombre de busos extraordinaris que s’habiliten cada dia depenen de la demanda diària i el cost podria augmentar en cas que les obres de reparació s’allarguin més de tres o quatre setmanes per l’elevat nombre de passatgers a l’estiu. Des d’aquest dilluns, a més, hi haurà un bus llançadora extra per reforçar el servei.

Rodalies presenta incidències gairebé cada dia: es deuen als trens, les infraestructures, els actes vandàlics i els atropellaments en aquest ordre / Renfe

Adif nega que tingui res a veure amb la falta d’inversions

Per la seva banda, Adif ha descartat que aquesta avaria tingui res a veure amb la falta d’inversió de Rodalies a Catalunya, tot i que no s’ha unit a l’argument del polèmic llamp que segons el govern espanyol la va provocar. El Servei Meteorològic de Catalunya va elaborar un informe que assegurava que no hi havia hagut cap llamp en aquella zona a l’hora en què es va produir l’avaria.