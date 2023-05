El Govern farà pagar el cost dels autobusos que substitueixen l’R2 a Renfe

La Generalitat estima que el reforç de les línies de bus que connecten Sitges i Vilanova i la Geltrú amb Barcelona per a suplir a l’R2 de Rodalies tindrà un cost de 85.000 euros durant maig i preveu enviar la factura a Renfe, han explicat fonts del Govern a Europa Press aquest dijous.

La previsió del Govern és destinar deu busos diaris a cobrir el servei per a suplir el que Rodalies no pot donar des de la nit del passat dilluns, quan la catenària es va trencar en l’estació de Gavà va caure sobre un senyal de seguretat i va cremar tot l’enclavament.

Un tren de Rodalies de Renfe en una imatge d’arxiu / Europa Press

Depèn de la demanda

En tot cas, el nombre de busos extraordinaris que s’usen depèn de la demanda de cada dia i moment, i aquest dijous només se n’han usat set. Les previsions del Govern poden canviar si Renfe posa busos en tot el corredor –ara cobreixen el trajecte Castelldefels-Barcelona– i si els treballs de reparació s’allarguen més de les tres o quatre setmanes previstes en un primer moment per l’increment de passatgers a l’estiu. Fonts de Renfe preguntades per Europa Press han recordat que la Generalitat “deu a Renfe 156 milions d’euros, sense tancar l’exercici 2022, per la qual cosa serà més”.

Retards per actes vandàlics

En la mateixa línia, Renfe ha anunciat retards entre Calafell i Sant Vicenç de Calders a l’R2 i línies regionals per “actes de vandalisme” contra el servei ferroviari per part d’un grup de joves, segons ha informat en un tuit aquest dijous, recollit per Europa Press.

Les mateixes fonts han detallat que, des de les 17 hores, aquest grup ha col·locat “llosetes de formigó i maons sobre la via”, encara que no han ocasionat danys als viatgers. Dos trens han atropellat les llosetes “col·locades intencionadament”, i han sofert danys i han hagut de detenir la marxa. Així mateix, aquest grup de joves han vandalitzat “arquetes i canalitzacions de cables de comunicacions en aquest tram”. Renfe ha posat aquests actes vandàlics en coneixement dels Mossos d’Esquadra, i els tècnics revisaran els trens que han circulat per a comprovar que no han sofert avaries en el material.