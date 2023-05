El Govern espera que l’Estat autoritzi fer una auditoria de l’R2 Sud

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, s’ha mostrat convençut que Adif “no posarà cap problema” al fet que la Generalitat elabori una auditoria pròpia per esclarir les causes de la incidència a l’R2 Sud. Fernández ha recordat que tres dies després encara no hi ha cap informi que expliqui “què ha passat i si hi havia o no tot el necessari per a evitar-ho”. “El servei de l’R2 Sud estarà en precari durant setmanes i el Govern el que intenta és aportar solucions i reclamar-les a Renfe”, ha afegit. Sobre el transport alternatiu per carretera que s’ha habilitat entre Castelldefels i Gavà i Barcelona, el conseller ha reclamat que s’estengui a tota la línia perquè “no s’entén” que només ofereixi solucions a part dels usuaris afectats.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels aquest dimarts a causa de la incidència a l’R2 sud de Rodalies Catalunya | ACN (Àlex Recolons)

Des del Centre d’Operacions d’FGC a Martorell, on ha presentat la posada en servei de noves locomotores de mercaderies híbrides (dièsel i elèctrica), el conseller Fernàndez ha recordat que la xarxa de Rodalies pateix incidències 8 de cada 10 dies, el que demostra que hi ha un problema cronificat al qual cal donar solució. “Que tenim un problema crònic d’inversió a la xarxa és evident i cal trobar solucions per millorar el dia a dia de la gent”, ha assenyalat.

Noves locomotores

Sobre les paraules de Pedro Sánchez al Congrés assegurant que només un 6% els trens de Rodalies pateix retards de més de tres minuts, el conseller ha evitat entrar en qüestions “dialèctiques” assegurant que els usuaris “són els que saben el que pateixen cada dia” i ha insistit que la feina del Govern és aportar solucions.

Pel que fa al traspàs de Rodalies a la Generalitat, el conseller de Territori ha insistit un cop més que la Generalitat està disposada a “assumir totes les responsabilitats que calguin” per “ser part de la solució”.

Noves locomotores híbrides

FGC ha posat en servei aquest dijous dues de les cinc locomotores híbrides de mercaderies que haurien d’estar operatives abans de l’estiu. Aquestes locomotores d’última generació, que poden funcionar amb dièsel i electricitat, milloraran un 66% l’eficiència energètica perquè podran circular en mode elèctric la xarxa ferroviària actualment electrificada. “Suposaran fer un pas endavant perquè són més eficients i potents”, ha destacat el conseller de Territori, Juli Fernàndez.