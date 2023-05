La JEC comunica al Parlament la retirada de l’escó de Laura Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicat aquest dijous al migdia la retirada de l’escó de diputada de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. Tal com va passar amb el cas de Pau Juvillà, la decisió no s’executa immediatament i la vicepresidenta primera de la cambra catalana, Alba Vergés, ha convocat immediatament una Mesa extraordinària per poder canviar l’ordre del dia del ple d’aquest dijous per tal d’incorporar-hi el permís perquè la mateixa Mesa pugui demanar cautelars.

El Parlament presentarà cautelars aquest mateix dijous

En el cas de Pau Juvillà, el ple del Parlament va votar que la Mesa pugui presentar cautelars al Tribunal Suprem, però la JEC li va rebutjar al cap d’uns dies i li va donar a l’aleshores presidenta del Parlament, Laura Borràs, un termini de cinc dies perquè ho executi. La Junta Electoral recorda que Borràs ha estat condemnada per un delicte contra l’administració pública i, per tant, considera que és causa d’inelegibilitat i d’incompatibilitat sobrevinguda de l’article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la LOREG. Una causa que s’aplica encara que la sentència no sigui ferma.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés / ACN

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat Borràs a quatre anys i mig de presó i tretze d’inhabilitació per falsedat documental i prevaricació per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Una sentència que no és ferma perquè es recorrerà al Tribunal Suprem (TS). Avui dijous Borràs no ha assistit al ple del Parlament, tot i que sovint segueix les sessions des de la tribuna dins de l’hemicicle.

Compte enrere per una nova presidència

Borràs, en cas que la JEC rebutgi les cautelars i el Parlament li retiri l’escó, també deixarà de ser presidenta de la cambra catalana i s’obre un procés per escollir un nou lideratge del Parlament després de mesos d’interinatge per l’aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament, que es basa en la suspensió dels drets i deures d’un diputat quan es considera que el cas pel qual se li ha obert judici oral és per corrupció, un supòsit amb el qual estan d’acord tots els partits de la Mesa -PSC, ERC, i CUP- excepte Junts.

En aquest context, un cop el Parlament retiri l’escó a Borràs, s’obre un procés per escollir nova presidència. Esquerra Republicana vol, tant sí com no, una nova presidència independentista, mentre que des de Junts aposten per la cautela. Internament, la gran majoria dels seus dirigents volen que sigui un dirigent del seu partit qui ocupi el nou lideratge de la cambra catalana. Una part minoritària del partit proposa deixar vacant l’escó de la presidenta de Junts com a símbol de protesta, però d’altres opten per dirigents com les alcaldesses de Vic o Girona, Anna Erra o Marta Madrenas. Qui ocuparia l’escó de Borràs seria Antoni Castellà, següent en la llista electoral, i el seu nom també és un dels que estan sobre la taula com a possible president de la cambra.