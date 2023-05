Fiscalia demana a Llarena que torni a citar Ponsatí mirant l’agenda de l’Eurocambra

Els quatre fiscals de la causa del Procés al Tribunal Suprem han presentat un escrit al jutge instructor, Pablo Llarena, per demanar una resposta a la incompareixença de l’exconsellera Clara Ponsatí del passat 24 d’abril. El ministeri públic reclama al magistrat que la torni a citar, però ara bé també demana a la representació de Ponsatí que aporti el llistat i l’agenda de la seva activitat al Parlament Europeu per poder “compatibilitzar la seva activitat d’eurodiputada amb les seves obligacions processals”. Per altra banda, fiscalia s’oposa a què s’arxivi la causa per la suspensió al·legada per l’advocat de l’eurodiputada. En canvi, no argüeix res respecte a la possible causa de prescripció aportada per la defensa.

En un escrit de sis pàgines, al que ha tingut accés El Món, els fiscals comandats per Javier Zaragoza també argüeixen que no es pot suspendre el procés contra l’exconsellera d’Educació per interpretar que no cal demanar cap suplicatori al Parlament Europeu. De fet, tampoc consideren que s’hagi d’esperar a resoldre l’actual plet que es manté a la justícia europea sobre el suplicatori atorgat per altres delictes com ara sedició o malversació. En aquest sentit, recorden que el processament a Ponsatí va començar abans de ser elegida eurodiputada i, per tant, suposaria “subordinar l’exercici de la potestat jurisdiccional a una tutela parlamentària aliena a l’equilibri de poders dissenyat pel poder constituent”.

Part de l’escrit de la fiscalia sobre el procés a Ponsatí/Quico Sallés

Volen un calendari

Pel que fa a la incompareixença de Ponsatí el passat 24 d’abril, fiscalia considera que va quedar justificada perquè tenia reunions de treball a les comissions del Parlament Europeu. Ara bé, demana a Llarena que emeti una “nova citació requerint a aquest efecte la seva representació

processal perquè comuniqui a aquest òrgan judicial instructor el calendari previst d’assistències al Parlament Europeu les setmanes vinents, amb la finalitat de compatibilitzar els seus drets com a eurodiputada i les seves obligacions processals derivades de la seva condició de processada en aquesta causa especial”.

Per altra banda, sobre la suspensió, el ministeri públic ressalta que “la seva proclamació com a diputada del Parlament Europeu es va produir molt temps després d’iniciar-se el procediment penal en què està incursa”. “La causa penal ja havia estat completament instruïda”, afegeix.

Així indica que s’havia dictat interlocutòria de processament contra ella i penjava exclusivament de la seva declaració indagatòria. Per tant, no era necessari demanar cap suplicatori ni esperar la resolució de l’actual plet pel suplicatori. Així mateix, el ministeri públic nega que Ponsatí estigui protegida per la inviolabilitat parlamentària perquè quan va començar el Procés “ni era eurodiputada, ni tan sols diputada del Parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de manera que el privilegi de la inviolabilitat per les opinions o vots no és aplicable en cap cas”.