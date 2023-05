Fiscalía pide a Llarena que vuelva a citar Ponsatí mirando la agenda de la Eurocámara

Los cuatro fiscales de la causa del Proceso en el Tribunal Supremo han presentado un escrito al juez instructor, Pablo Llarena, para pedir una respuesta a la incomparecencia de la ex consejera Clara Ponsatí del pasado 24 de abril. El ministerio público reclama al magistrado que la vuelva a citar, pero ahora bien también pide a la representación de Ponsatí que aporte el listado y la agenda de su actividad en el Parlamento Europeo para poder «compatibilizar su actividad de eurodiputada con sus obligaciones procesales». Por otro lado, la fiscalía se opone a que se archive la causa por la suspensión alegada por el abogado de la eurodiputada. En cambio, no arguye nada respecto a la posible causa de prescripción aportada por la defensa.

En un escrito de seis páginas, al que ha tenido acceso El Món, los fiscales comandados por Javier Zaragoza también arguyen que no se puede suspender el proceso contra la ex consejera de Educación al interpretar que no hay que pedir ningún suplicatorio al Parlamento Europeo. De hecho, tampoco consideran que se tenga que esperar a resolver el actual pleito que se mantiene en la justicia europea sobre el suplicatorio otorgado por otros delitos, como por ejemplo sedición o malversación. En este sentido, recuerdan que el procesamiento a Ponsatí empezó antes de ser elegida eurodiputada y, por lo tanto, supondría «subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente”.

Parte del escrito de la fiscalía sobre el proceso a Ponsatí/Quico Sallés

Quieren un calendario

En cuanto a la incomparecencia de Ponsatí el pasado 24 de abril, fiscalía considera que quedó justificada porque tenía reuniones de trabajo a las comisiones del Parlamento Europeo. Ahora bien, pide a Llarena que emita una «nueva citación, requiriendo con este fin a su representación procesal para que comunique a este órgano judicial instructor el calendario previsto de asistencias en el Parlamento Europeo las próximas semanas, con el fin de compatibilizar sus derechos como eurodiputada y sus obligaciones procesales derivadas de su condición de procesada en esta causa especial».

Por otro lado, sobre la suspensión, el ministerio público resalta que «su proclamación como diputada del Parlamento Europeo se produjo mucho tiempo después de iniciarse el procedimiento penal en que está inmersa». «La causa penal ya había sido completamente instruida», añade.

Así indica que se había dictado interlocutoria de procesamiento contra ella y colgaba exclusivamente de su declaración indagatoria. Por lo tanto, no era necesario pedir ningún suplicatorio ni esperar la resolución del actual pleito por el suplicatorio. Así mismo, el ministerio público niega que Ponsatí esté protegida por la inviolabilidad parlamentaria porque cuando empezó el Proceso «ni era eurodiputada, ni siquiera diputada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de forma que el privilegio de la inviolabilidad por las opiniones o votos no es aplicable en ningún caso».