Lluís Puig, satisfet amb la decisió del TJUE: “Llarena ho té molt més difícil”

El conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, s’ha mostrat molt satisfet per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que aquest dimarts ha donat la raó de manera parcial al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, però amb molts matisos. “Llarena ho té molt més difícil si presenta una quarta euroordre”, ha assegurat Puig en una entrevista a Catalunya Ràdio. Després d’una primera lectura de la sentència, la majoria d’experts coincideixen a dir que el TJUE ha repartit raons i cap de les parts pot considerar que hagi guanyat per golejada.

“Cal llegir molt bé la sentència”, ha reconegut Puig, però “és molt millor del que podíem esperar”. El conseller considera que el TJUE no ha seguit l’informe de l’Advocat General, un fet no gaire habitual, i està convençut que la sentència dona arguments sòlids a les defenses dels exiliats per batallar una nova euroordre. Un dels punts clau és el reconeixement que les euroordres es poden rebutjar si afecten els drets de “grups identificables objectivament”, com podria ser l’independentisme, la qual cosa “reforça la tesi de les defenses”.

L’exconseller Lluís Puig durant una atenció als mitjans després de la vista per l’euroordre / ACN

Com respondra Llarena a la decisió del TJUE?

L’advocat Benet Salellas ha fet una interpretació similar i ha assegurat que el concepte “grups identificables objectivament” és molt més net i clar que el de minories nacionals. Salellas considera que la resolució del TJUE obre la porta perquè els tribunals belgues puguin rebutjar les euroordres contra els exiliats. El lletrat que Llarena no pot considerar-se guanyador perquè la justícia europea no ha estat taxativa a l’hora de resoldre les seves qüestions prejudicials.

Ara queda saber què farà el jutge Llarena, que està a punt d’enllestir la seva interlocutòria de processament contra els exiliats després de les reformes del Codi Penal, i si demanarà una nova euroordre per malversació contra Puig. A banda de Puig, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín estaven pendents del TJUE, però en el seu cas han d’esperar que la justícia europea resolgui la disputa per la seva immunitat abans que Llarena es pugui pronunciar sobre les seves euroordres.