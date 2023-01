Sàmper, expectant per la decisió del TJUE sobre Puig: “Pot passar de tot”

L’advocat de Lluís Puig, l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper, ha assegurat que tant ell com la resta de defenses dels exiliats estant “expectants” per la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i ha reconegut que no les té totes sobre si els donarà la raó. “L’informe de l’Advocat General del TJUE fa pensar que pot passar de tot“, ha dit Sàmper en una entrevista a Catalunya Ràdio. El lletrat també avisa que l’embolic que hi ha al Tribunal Suprem per saber com s’aplica el nou Codi Penal afegeix un nou nivell d’incertesa perquè hi ha un “debat” obert.

La sentència del TJUE només tindrà “repercussions immediates” per a Lluís Puig, que no és eurodiputat, ja que una resolució favorable al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena permetria activar l’euroordre contra el conseller de Cultura a l’exili per malversació. La situació de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comí és diferent perquè encara “tenen pendent una disputa sobre la seva immunitat” que la justícia europea decidirà a partir del març i Llarena ha d’esperar a tenir la resolució per decidir què fa amb els eurodiputats de Junts.

Isabel Elbal, Gonzalo Boye, Pol i Simon Bekaert, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas, en la vista de les prejudicials al TJUE el passat cinc d’abril/ACN

La defensa de Puig confia a fer caure la malversació

Sàmper ha alertat que la situació de Puig és un “trencaclosques” perquè la sentència del Suprem sobre el judici del Procés considera provat que el contracte de la Generalitat amb Unipost per enviar cartes certificades i la impressió de sobres amb targetes censals no es va pagar mai i l’empresa no va reclamar els diners, per la qual cosa no se l’hauria de poder processar per malversació com vol Llarena.

Amb tot, l’exconseller d’Interior ha assegurat que, sigui quina sigui la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, “encara hi hauria marge” per continuar la batalla legal a l’exili, ja que Llarena hauria d’activar l’euroordre contra Lluís Puig i després la justícia belga hauria de decidir si “es donen les circumstàncies per acceptar-la”, per la qual cosa es podrien presentar al·legacions en contra de l’extradició.