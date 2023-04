Ponsatí desfia Llarena i insinua que podria tornar a Catalunya aviat

Clara Ponsatí està decidida a mantenir el pols a Pablo Llarena després d’haver-se negat a comparèixer davant del Tribunal Suprem aquest dilluns. L’eurodiputada de Junts, que va ser a Barcelona signant llibres per Sant Jordi, va marxar a Brussel·les a primera hora del matí, poc abans de l’hora a la qual l’havia citat Llarena, perquè tenia feina al Parlament Europeu. En una entrevista a RAC1, Ponsatí ha desafiat Llarena i ha insinuat que podria tornar a Catalunya aviat.

La consellera a l’exili ha explicat que té previst passar la resta de la setmana a Brussel·les i que al cap de setmana marxarà a la Catalunya Nord, però que després no descarta tornar a Catalunya tant si hi ha una ordre d’arrest contra ella com si no. Llarena ha donat cinc dies a Ponsatí perquè demostri que ha presentat una petició d’empara a la comissió d’Assumptes Jurídics del Parlament Europeu i ha consultat amb la resta de parts del cas abans de decidir si reactiva l’ordre de detenció contra ella.

Ponsatí desafia Llarena i marxa a Brusel·les / ACN

L’empara del Parlament Europeu i la prescripció del delicte, clau pel cas Ponsatí

Ponsatí considera que “fa temps” que Llarena l’hauria d’haver “deixat en pau” perquè no només té immunitat parlamentària, sinó que el delicte de desobediència del qual l’acusa està prescrit. Amb tot, admet que tot seria “més clar” si la comissió d’Assumptes Jurídics proposa que se li mantingui l’empara, tot i que no hi confia gaire perquè està “controlada per eurodiputats espanyols”. L’eurodiputada manté que les ordres de detenció contra ella són “il·legals” i per això continuarà sense anar al Suprem quan torni.

“No penso posar la cara perquè em fotin una bufetada”, ha afirmat. “És possible que a mi m’acabin condemnant per desobediència, però no cal que els fem nosaltres la feina”, ha avisat Ponsatí, que ha enviat un dard a ERC. Els republicans defensen que presentar-se davant del Suprem també és una manera de “plantar cara” a Llarena. “La manera de confrontar és que els costos de la repressió els paguin ells”.

L’eurodiputada no ha aclarit si es tornarà a presentar a les eleccions al Parlament Europeu que hi haurà l’any que ve. “Falten molts mesos i passaran moltes coses, i no ho tinc reflexionat ni molt menys decidit. Tampoc depèn només de mi”, ha dit. Ara per ara, l’acta de diputada a Brussel·les és el que li garanteix la immunitat davant de Llarena i mantenir-la seria clau si el procés s’allarga.