Ponsatí desafía a Llarena e insinúa que podría volver a Cataluña pronto

Clara Ponsatí está decidida a mantener el pulso a Pablo Llarena después de haberse negado a comparecer ante el Tribunal Supremo este lunes. La eurodiputada de Junts, que estuvo en Barcelona firmando libros por Sant Jordi, se marchó en Bruselas a primera hora de la mañana, poco antes de la hora a la que estaba citada por Llarena porque tenía trabajo en el Parlamento Europeo. En una entrevista en RAC1 , Ponsatí ha desafiado a Llarena y ha insinuado que podría volver a Cataluña pronto.

La consejera en el exilio ha explicado que tiene previsto pasar el resto de la semana en Bruselas y que el fin de semana se marchará a la Cataluña Norte, pero que después no descarta volver a Cataluña, tanto si hay una orden de arresto contra ella como si no. Llarena ha dado cinco días a Ponsatí para que demuestre que ha presentado una petición de amparo a la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y ha consultado con el resto de partes del caso antes de decidir si reactiva la orden de detención contra ella.

Ponsatí desafía Llarena y marcha a Brusel·les / ACN

El amparo del Parlamento Europeo y la prescripción del delito, clave en el caso Ponsatí

Ponsatí considera que “hace tiempo” que Llarena lo tendría que haber “dejado en paz” porque no solo tiene inmunidad parlamentaria, sino que el delito de desobediencia del cual está acusada ha prescrito. Con todo, admite que todo sería “más claro” si la comisión de Asuntos Jurídicos propone que se le mantenga el amparo, a pesar de que no confía mucho en ello porque está “controlada por eurodiputados españoles”. La eurodiputada mantiene que las órdenes de detención contra ella son “ilegales” y por eso continuará sin ir al Supremo cuando vuelva.

«No pienso poner la cara para que me den una bofetada”, ha afirmado. «Es posible que a mí me acaben condenando por desobediencia, pero no hace falta que les hagamos nosotros el trabajo», ha avisado Ponsatí, que ha enviado un dardo a ERC, que defiende que presentarse ante el Supremo también es una manera de “hacer frente” a Llarena. “La manera de confrontar es que los costes de la represión los paguen ellos».

La eurodiputada no ha aclarado si se volverá a presentar a las elecciones en el Parlamento Europeo que habrá el año que viene. «Faltan muchos meses y pasarán muchas cosas, y no lo tengo reflexionado ni mucho menos decidido. Tampoco depende solo de mí”, ha dicho. Hoy por hoy, el acta de diputada en Bruselas es lo que le garantiza la inmunidad ante Llarena y mantenerla sería clave si el proceso se alarga.