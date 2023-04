Llarena demana a Ponsatí que justifiqui la seva incompareixença

El jutge instructor de la causa del Procés al Tribunal Suprem, el magistrat Pablo Llarena, ha bellugat peça. Davant la incompareixença d’aquest matí de l’exconsellera d’Educació, Clara Ponsatí, ha demanat al seu equip legal que justifiqui en el termini de cinc dies que ha presentat un recurs d’empara al Parlament Europeu al·legant la seva immunitat com europarlamentària. Un escrit que el mateix jutge assegura haver rebut en anglès aportat en un recurs registrat per Ponsatí. De fet, en demana el justificant i la seva traducció a l’espanyol.

Per altra banda, també atorga cinc dies a la resta de parts del procediment, -ministeri fiscal, advocacia de l’Estat i l’acusació popular de Vox- per tal que informin no només sobre la incompareixença sinó també respecte al posicionament de l’escrit que ha presentat al·legant que ha demanat el reconeixement de la presidenta del Parlament Europeu de la seva immunitat com a eurodiputada de Lliures per Europa.

Una incompareixença anunciada

De fet, l’exconsellera a l’exili havia anunciat que no assistiria a la citació cursada per Llarena per aquest matí a les 11 a la seu del Tribunal Suprem. Ponsatí arguïa que “tenia altres coses a fer”, malgrat l’amenaça de detenció per part del Tribunal a fi i efecte de continuar el seu procés per desobediència arran dels fets del Primer d’Octubre. En tot cas, aquest matí la mateixa Ponsatí s’ha vantat de la seva incompareixença piulant sobre el temps que feia a Flandes. Un rebuig basat també en la defensa del Parlament Europeu i la seva sobirania, en tant, que es reclama una actuació judicial sense haver tramitat un suplicatori pel delicte que és reclamada Ponsatí.

L’exconsellera va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra el passat 28 de març a Barcelona. Un arrest únicament amb efectes de comunicar-li la seva citació per part del Tribunal Suprem per poder continuar el procés judicial. Així mateix, la defensa de Ponsatí recorda que ja va interposar un recurs contra la interlocutòria de processament en entendre que el delicte de desobediència està prescrit.