Els Mossos admeten al jutjat que van saber per la tele que Ponsatí era a Barcelona

La cap de la Unitat d’Informació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra a Barcelona, la inspectora amb el número TIP 12375 inspectora, va ser l’encarregada d’advertir a la justícia espanyola que la consellera a l’exili i eurodiputada Clara Ponsatí rondava per Barcelona el passat 28 de març. Així ho indica l’atestat 306322/2023 ATUINFBCN, al qual ha tingut accés El Món, que informava al jutge de guàrdia de la ciutat que s’havien assabentat per la televisió que l’eurodiputada de Lliures per Europa estava protagonitzant una roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes.

Segons aquest atestat, els Mossos d’Esquadra d’informació van comprovar la base de dades policials i van constatar que Ponsatí tenia una ordre vigent de Recerca, Detenció i Personació emesa pel Tribunal Suprem per un delicte de desobediència. Arran d’aquesta ordre, la inspectora assegura que es va procedir a la seva detenció per part de la mateixa Unitat d’Informació i la va informar dels drets inherents que li pertocaven. El mateix informe remarca que se la va detenir la plaça de la Catedral, acompanyada del seu advocat Gonzalo Boye, i després es va posar a disposició del jutge de Guàrdia.

Atestat dels Mossos sobre la detenció de Ponsatí/QS

Un document que avala la versió dels Mossos

De fet, l’atestat quadra amb la versió que van donar els Mossos d’Esquadra de la seva detenció i que va avançar aquest diari. Segons la policia catalana, van comprovar que Ponsatí tenia una ordre de recerca a través de la base de dades policials. El que obvia és que es va demanar telefònicament que es ratifiqués aquesta ordre per si hi havia hagut cap canvi. En tot cas, amb l’ordre els funcionaris policials d’informació van actuar a través d’un sotsinspector i van procedir al seu arrest fins a portar-la al jutjat de guàrdia a la Ciutat de la Justícia.

De fet, Ponsatí està citada al Tribunal Suprem, davant del jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, el proper 24 d’abril. Una citació a la qual ha avançat que no pensa acudir. Al capdavall, el delicte de desobediència no comporta presó i, per tant, podria no personar-s’hi.