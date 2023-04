Los Mossos admiten al juzgado que supieron por la tele que Ponsatí estaba en Barcelona

La jefa de la Unidad de Información de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, la inspectora con el número TIP 12375 inspectora, fue la encargada de advertir a la justicia española que la consejera al exilio y eurodiputada Clara Ponsatí rondaba por Barcelona el pasado 28 de marzo. Así lo indica el atestado 306322/2023 ATUINFBCN, al cual ha tenido acceso El Mundo, que informaba la jueza de guardia de la ciudad que se habían enterado por la televisión que la eurodiputada de Libras por Europa estaba protagonizando una rueda de prensa a la sede del Colegio de Periodistas.

Según este atestado, los Mossos d’Esquadra de información comprobaron la base de datos policiales y constataron que Ponsatí tenía una orden vigente de Investigación, Detención y Personación emitida por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia. A raíz de esta orden, la inspectora asegura que se procedió a su detención por parte de la misma Unidad de Información y la informó de los derechos inherentes que le correspondían. El mismo informe remarca que se la va detener la plaza de la Catedral, acompañada de su abogado Gonzalo Boye, y después se puso a disposición de la jueza de Guardia.

Atestado de los Mossos sobre la detención de Ponsatí/QS

Un documento que avala la versión de los Mossos

De hecho, la testificado cuadra con la versión que dieron los Mossos d’Esquadra de su detención y que va avanzar este diario. Segundos la policía catalana, comprobaron que Ponsatí tenía una orden de investigación a través de la base de datos policiales. El que obvia es que se pidió telefónicamente que se ratificara esta orden por si había habido ningún cambio. En todo caso, con la orden los funcionarios policiales de información actuaron a través de un subinspector y procedieron a su arresto hasta llevarla al juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia.

De hecho, Ponsatí está citada al Tribunal Supremo, ante el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, el próximo 24 de abril. Una citación a la cual ha avanzado que no piensa acudir. Al final, el delito de desobediencia no comporta prisión y, por lo tanto, podría no personarse.