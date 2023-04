Ponsatí no se presentará ante Llarena: «Tengo otras cosas a hacer»

La ex consejera de Enseñanza y eurodiputada de Juntos, Clara Ponsatí, siempre ha estado muy clara sobre si visitará nunca un juzgado español. Si no es a la fuerza, ella no se presentará voluntariamente porque no se siente interpelada. Este sábado, una vez más, lo volvió a reafirmar en una entrevista concedida a 8 TV. Concretamente, Ponsatí sostuvo que no comparecerá ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ya lo ha citado a declarar el 24 de abril como investigada por desobediencia durante el 1-O. La ex consejera asegura que aquellos días ya «otras cosas a hacer» y que, por lo tanto, no se piensa presentar.

Además, la eurodiputada también explicó que, a raíz de la su detención en Barcelona, ha enviado al comité jurídico del Parlamento Europeo una demanda de amparo y ha asegurado que es motivo para paralizar la cita con Llarena: «En el momento que un caso entra a discusión en este comité se entiende que el procedimiento tendría que estar suspendido«. Por otro lado, también criticó que el día que la detuvieron los Mossos d’Esquadra practicaron «una detención ilegal» asegurando que «no fue un accidente, fue una operación que estaba claramente organizada».

🟢 @ClaraPonsati parla de la seva detenció:



🗣 “El jutge Llarena creu que té una cita amb mi, però jo tinc altres coses a fer”



🗣 “Els mossos van actuar com a agents d’una detenció il·legal”#elFaxde8tv #Col·lapseTV3 pic.twitter.com/WquhVnIBVw — El FAX de 8tv (@ElFAXDe8tv) April 15, 2023

La situación no se puede arreglar

En la misma entrevista, Ponsatí también aseguró que la situación política actual en Cataluña no se puede arreglar, añadiendo que el país se encuentra en el «nada» políticamente hablando. De cara al futuro, pero reclamó que el independentismo se «rearme ideológicamente», persistencia y tenga paciencia de cara en los próximos años. Aun así, también añadió, con un punto de ironía, que todas las recetas que ella recomendaría son cosas que no se pueden hacer, puesto que considera que acatar todas las decisiones de instancias españolas solo llevan en Cataluña a una situación peor del anterior.

En esta línea, la consejera de Enseñanza del Gobierno Puigdemont, ha asegurado que los líderes políticos actuales del país se ha doblado ante la represión española los últimos años. La culpa de este hecho, consideró Ponsatí, fue la gran conmoción que provocó esta misma represión en el pueblo y la sociedad catalana. Todo y esta conmoción también ha reprochado en el Parlamento de Cataluña no haber hecho el que se supone que tendría que hacer un Parlamento, por ejemplo, con la retirada del acta a Pau Juvillà.