Els Mossos faran el que “determini” Llarena si Ponsatí torna a Catalunya

El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat que la policia catalana farà el que “determini” Pablo Llarena si Clara Ponsatí torna a Catalunya després que l’eurodiputada hagi decidit no comparèixer davant el Tribunal Suprem. “Els Mossos faran el que determini el jutjat”, ha dit Sallent en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ponsatí, que estava citada al Suprem aquest dilluns a les 11.00, va estar signant llibres per Sant Jordi a Barcelona i ha marxat a Brussel·les a primera hora del matí. L’eurodiputada de Junts està acusada de desobediència pel seu paper a l’1-O.

L’eurodiputada de Junts ha acusat els Mossos d’haver actuat amb “covardia” per “amagar-se rere una ordre de detenció il·legal”. Ponsatí ha acusat la policia catalana de saltar-se la legalitat quan la van detenir a la plaça de la Catedral de Barcelona. “Lamentable l’espectacle que vau organitzar davant els periodistes, sense cap altra necessitat que mostrar a l’amo que sou obedients”, ha dit Posantí en una piulada de resposta a les paraules de Sallent. “Llarena té una obsessió per parlar amb mi que jo no comparteixo. És per això que no hi he anat”, ha dit més tard des de la seva oficina al Parlament Europeu.

L’eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, va ser a Barcelona per Sant Jordi / ACN

Els Mossos ja van detenir Ponsatí el passat 28 de març a Barcelona, on havia fet una roda de premsa per anunciar que no s’entregaria a les autoritats després d’haver tornat a Catalunya cinc anys després d’exiliar-se. Sallent ha defensat que l’actuació de la policia catalana va ser “legal” i ha negat que estiguessin pendents de Ponsatí. “La detenció es va produir, amb la informació que teníem, en el moment idoni”, ha insistit. El comissari en cap dels Mossos ha explicat que, en veure les declaracions de Ponsatí a la televisió, van comprovar a la base de dades que tenia una ordre de detenció pendent i, després de fer una comprovació telefònica amb el Suprem per ratificar que era vigent, van activar el dispositiu que va acabar amb la detenció de l’exiliada.

La prescripció de la desobediència, la defensa de Ponsatí contra Llarena

Amb tot, Sallent ha defensat que els Mossos treballen amb “fets” i ha preferit no avançar escenaris futurs. El més probable és que Pablo Llarena, quan es consumi la incompareixença de Ponsatí, faci un escrit amb una nova ordre de detenció per si l’eurodiputada torna a Catalunya. La defensa de Ponsatí ha presentat un escrit davant del Suprem per justificar l’absència de l’exiliada i ha insistit que Llarena no la pot jutjar perquè el delicte de desobediència ha prescrit i, a més, com que Ponsatí té immunitat, ha de demanar un nou suplicatori al Parlament Europeu pel nou delicte de la qual se l’acusa després de la derogació de la sedició.