Ponsatí se’n va a Brussel·les i planta Llarena, que l’esperava a Madrid

Clara Ponsatí no compareixerà al Tribunal Suprem. L’eurodiputada està acusada de desobediència pel seu paper a l’1-O i el jutge Pablo Llarena l’havia citat a les 11.00 d’aquest dilluns. Ponsatí ja havia insinuat que no aniria a Madrid –“tinc coses millors a fer”, va dir– i aquest matí el seu advocat, Gonzalo Boye, ha confirmat que la consellera a l’exili ha tornat a Bèlgica perquè tenia feina al Parlament Europeu. “Ja ha arribat a Brussel·les o està de camí”, ha dit Boye en una entrevista a TV3. Ponsatí va ser a Barcelona per Sant Jordi per signar exemplars del seu llibre Molts i ningú.

Boye ha explicat que una companya seva sí que anirà al Tribunal Suprem per defensar l’escrit que han presentat al tribunal. “Si fos delicte estaria prescrit”, ha insistit el lletrat. Segons ha avançat El Món, la prescripció del delicte de desobediència és una de les armes que jugarà la seva defensa per fer la guitza a Llarena. La desobediència té cinc anys de termini i ja en fa més que es va celebrar el referèndum de l’1-O. Si això no aturés Llarena, el jutge del Suprem encara hauria de demanar un nou suplicatori al Parlament Europeu, fet que allargaria encara més la resolució del cas.

Ponsatí desafia Llarena i marxa a Brusel·les / ACN

Boye defensa que el judici es pot celebrar sense Ponsatí

A més, com que la desobediència és un delicte que no comporta presó, Llarena ni tan sols necessita que Ponsatí estigui present per celebrar la vista, tal com va passar amb l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. Per si cas, Boye ha tornat a recordar que Llarena no està respectant la immunitat de Ponsatí. “El jutge Llarena no és l’òrgan preestablert per la llei i els fets no constitueixen un delicte. No hi ha cap raó legal per la qual li pugui prendre declaració i menys ordenar la seva detenció”, ha etzibat. El lletrat ha recordat que el Suprem mai va demanar un suplicatori pel delicte de desobediència. Per això, Boye considera que l’absència de Ponsatí “no li pot comportar res”.

“Ponsatí és una persona conscient del que està fent”, ha remarcat. “És una lluita col·lectiva i ella assumeix les conseqüències del que pugui fer Llarena, que segur que no estarà dins la legalitat”. L’eurodiputada de Junts va tornar a Catalunya per primer vegada el 28 de març després de cinc anys a l’exili. Va fer una roda de premsa per explicar que no tenia intenció de fer “cap pacte amb l’Estat” després de la derogació del delicte de sedició i posteriorment va ser detinguda pels Mossos a la plaça de la Catedral de Barcelona. Des de llavors ha visitat Catalunya en diverses ocasions.