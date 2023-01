Puigdemont avisa Llarena que les euroordres són “inviables”

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha enterrat les euroordres contra l’exili i ha enviat un avís al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena: “Són inviables”, ha dit Puigdemont en una compareixença conjunta amb Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que ha donat la raó de manera parcial a Llarena, però ha posat moltes condicions per tramitar noves euroordres. Puigdemont considera que són “inviables” i que estan en “via morta”.

La gran esperança dels exiliats és el concepte de “grup objectivament identificable” –com podria ser l’independentisme– que el TJUe ha introduït en la seva sentència, ja que el tribunal considera que es poden rebutjar euroordres si vulneren els drets fonamentals d’aquests grups. “És el que som nosaltres, els catalans que volem la independència i considerem que Catalunya és una nació”, ha dit. “Des del primer dia valoro l’escenari de tornar lliure, no d’entregar-me ni rendir-me, i avui hi estem més a prop”.

Isabel Elbal, Gonzalo Boye, Pol i Simon Bekaert, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas, en la vista de les prejudicials al TJUE el passat cinc d’abril/ACN

Boye considera que la decisió del TJUE “canvia l’escenari jurídic”

El seu advocat, Gonzalo Boye, ha celebrat la sentència del TJUE i ha assegurat que la decisió “canvia l’escenari jurídic”. Boye ha defensat que la justícia europea ha passat la pilota al Tribunal Suprem, que segons el lletrat haurà de revisar “la seva pròpia falta de competència, i si vol tornar a sotmetre els seus criteris” a l’anàlisi dels tribunals europeus. Llarena, que té pendent la interlocutòria definitiva sobre el processament dels exiliats després de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició, ha de decidir si presenta una euroordre contra Lluís Puig per malversació.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, també ha celebrat la decisió del TJUE i creu que Llarena no pot considerar-la una victòria per als seus plantejaments. “Estem molt més forts, per presentar-nos de forma més valenta i forta davant de qualsevol petició d’extradició”.