Boye celebra la sentència del TJUE: “Avui és un bon dia”

L’advocat dels eurodiputats de Junts, Gonzalo Boye, ha celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les euroordres contra els líders independentistes a l’exili. “Les sentències del TJUE són per llegir-les íntegrament; avui és un gran dia”, ha dit Boye en una piulada. La justícia europea ha donat parcialment la raó al jutge Pablo Llarena, però ha matisat que les euroordres es poden rebutjar quan hi ha “raons serioses i fundades” de vulneració de drets.

Boye també manté que el Tribunal Suprem no és competent per processar els líders independentistes i ha fet referència a la sentència publicada aquest dimarts per defensar la seva tesi. “No es pot considerar que un tribunal suprem nacional resolgui en primera i última instància un assumpte penal sense disposar d’una base legal expressa que li confereix competència per processar tots els encausats”, ha afirmat.

L’advocat Andreu Van den Eynde en una roda de premsa / ACN

L’advocat d’ERC diu que la decisió del TJUE manté les “esperances”

L’advocat de Marta Rovira i dels presos d’ERC, Andreu Van den Eynde, creu que la resolució del TJUE permet mantenir les “esperances” que els tribunals europeus puguin tenir en compte el “biaix repressiu contra el moviment independentista que tenen els tribunals espanyols” a l’hora de resoldre les euroordres contra l’exili.

Van den Eynde ha destacat que la justícia europea ha dit que es pot denegar euroordres quan hi ha un risc real de lesió de drets fonamentals que afecta un “grup concret” de persones. També ha emfatitzat que el TJUE hagi avalat algunes tesis de les defenses fins i tot després de rebre l’opinió de l’Advocat General, que era partidari de donar la raó a Llarena. “Toca continuar lluitant pel reconeixement de drets fonamentals i contra l’ús pervers del dret penal amb finalitats polítiques”.

“La discussió que vam dur al TJUE en el cas Puig Gordi la vam centrar molt en la necessitat de superar el requisit d’acreditar un defecte sistèmic per denegar una euroordre i acollir la possibilitat que el risc de lesió de drets fonamentals afectés un grup concret de persones”, ha afegit. “Ara el TJUE accepta aquest plantejament (inclús contra l’opinió de l’Advocat General, cosa complicada)”.