Borràs carrega contra la JEC per filtrar a la premsa la retirada del seu escó

La presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha carregat contra la Junta Electoral Central (JEC) per haver filtrat a la premsa la decisió de retirar-li l’escó per la condemna a quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació pel fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalans (ILC). Tot i que es donava per fet que la JEC dictaria la seva “inelegibilitat sobrevinguda” i forçaria la seva marxa del Parlament, Borràs ha lamentat que, un cop més, hagi conegut una informació vinculada al seu cas a través dels mitjans de comunicació.

Em nego a normalitzar-ho, però he conegut totes les informacions judicials per filtracions a la premsa:

– la investigació secreta del Jutjat núm. 9,

– l’exposició raonada de la instrucció al Suprem,

– l’auto admetent la competència,

– l’informe del fiscal del Suprem

(1/2) https://t.co/TsKyizKT8X — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) May 3, 2023

“Em nego a normalitzar-ho”, ha dit en una piulada. “Parlem de vulneració de drets. I qui ho normalitza, hi col·labora”. Està previst que la Junta Electoral Central comuniqui la seva decisió aquest dijous. La JEC ha rebutjat les al·legacions del Parlament i de la defensa de Borràs, que defensaven que retirar l’escó sense una sentència prèvia és una vulneració dels drets fonamentals de la diputada de Junts. Borràs ha insistit que ha conegut “totes” les informacions i decisions judicials sobre el procés judicial a través de “filtracions a la premsa” i considera que no és casual.

Malgrat les queixes i recursos del Parlament, la JEC ha mantingut el criteri que va fer servir per retirar l’escó a l’expresident de la Generalitat Quim Torra i a l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. L’única incògnita que queda per resoldre és si l’escrit de la JEC tindrà una menció específica al termini que dona al Parlament per retirar-li l’escó a la presidenta de Junts. La decisió final torna a estar en mans de la vicepresidenta primera i presidenta en funcions de la cambra, Alba Vergés, que és qui ha de convocar la Mesa que abordarà la situació de la presidenta de Junts.