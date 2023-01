Borràs: “El Procés no s’acabarà fins que aconseguim la independència”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha avisat el govern espanyol assegurant que “el procés no s’acabarà fins que Catalunya aconsegueixi la independència“. Ho ha dit en declaracions en a El Món durant la presentació de l’alcaldable de Junts a Calafell, Marc Casellas, per a les eleccions municipals del 28 de maig. En aquest sentit, Borràs ha explicat que la manifestació prevista per a dijous a Barcelona és una forma de “respondre” a la “provocació” del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui vol constatar la fi del Procés independentista en una cimera entre l’Estat espanyol i el francès. “En comptes de fer-ho al seu lloc, Madrid, ha decidit fer-ho a Barcelona per demostrar que el Procés està enterrat“, ha criticat.

Per això, la presidenta suspesa del Parlament ha esperonat l’independentisme perquè vagi a la manifestació del proper dijous davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch de Barcelona a les 9 hores. “Ho decidirem els catalans, perquè és evident que no hi haurà cap govern espanyol que sigui amic de la independència”, ha afirmat Borràs, reivindicant la unitat d’acció de l’independentisme en aquesta manifestació. “Els que van donant per enterrat el Procés s’han trobat una reacció unitària, que feia tems que no es veia”, ha subratllat la presidenta de Junts per Catalunya.

L’alcaldable de Junts a Calafell, Marc Casellas, juntament amb la presidenta del partit, Laura Borràs i el secretari general de Demòcrates / Junts

La presidenta de Junts critica ERC per la manifestació i els pressupostos

En aquesta línia, també ha criticat Esquerra Republicana, ja que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà a la cimera de Sánchez i Macron com a amfitrió mentre els republicans van a la manifestació. “No es pot estar a processó i repicant”, ha dit Borràs, que ha definit de “pirueta” el gest d’ERC. De fet, considera que la invitació dels dos estats a Aragonès per ser amfitrió, juntament amb la cimera en si, és una forma de “demostrar aquesta rendició o capitulació del Procés“. “Un president de la Generalitat que ha estat investit amb la majoria independentista no s’hauria de prestar a una operació d’aquesta naturalesa”, ha afirmat Borràs a Calafell.

D’altra banda, Borràs també ha volgut valorar la negociació pressupostària i ha recordat que el president Aragonès va assegurar que Junts era el “soci prioritari”. Malgrat tot, a hores d’ara sembla que ho sigui el PSC. Davant d’això, assegura: “Estem acostumats a això amb Pere Aragonès“. “No som els únics que hem dit en seu parlamentària que no compleix els acords. Ho han dit els comuns, el PSC i la CUP”, ha afegit Borràs atacant l’estratègia negociadora dels republicans. De fet, ha recordat com Junts va abandonar l’executiu perquè ERC no complia l’acord d’investidura. Amb tot, ha tornat a instar Aragonès que esculli entre pactar amb Junts o el PSC. “Ha de decidir si vol tenir els pressupostos aprovats amb partit que vol donar per enterrat el Procés o amb qui el va fer president per aconseguir la independència d’aquest país”, ha reivindicat.

Reivindica el municipalisme

Borràs també ha valorat com Junts encara les eleccions municipals del 28 de gener i assegura que estan reforçant la presència del partit arreu del país. “Sortim a treballar per guanyar-nos la confiança dels ciutadans de Catalunya. Des del poble més petit fins la capital”, ha assegurat la presidenta, que ha reivindicat fer valer la solvència en la gestió i el compromís electoral amb la ciutadania. “Crec que és el millor missatge que es pot donar”, ha dit.

Marc Casellas es presenta en societat acompanyat de personalitats

Borràs ha acompanyat l’alcaldable de Junts a Calafell, Marc Casellas, qui ha estat acompanyat de la secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, dels diputats Ester Vallès i Francesc de Dalmases, així com del secretari general de Demòcrates, Toni Castellà. La candidatura de Junts a Calafell es fa amb coalició amb Demòcrates, fet que han reivindicat els mateixos Casellas i Castellà. En aquest sentit, Casellas assegura que presentar-se a les eleccions “no va ser una decisió difícil i hi va influir el factor Puigdemont“. A més, també ha posat en valor la feina del seu equip, que ha qualificat de “guanyador”. El candidat espera solucionar “mancances” de Calafell, com ara “la seguretat, la neteja i l’honradesa“. “Cal transparència i que quedi clar que tots els ciutadans de Calafell, Segur i les urbanitzacions som iguals”, ha reclamat.

Per la seva banda, Toni Castellà també ha reivindicat la vida de platja de Calafell i les oportunitats que això pot generar. Ha reclamat reconvertir el turisme de Calafell en un turisme de qualitat i ha posat en valor oportunitats del poble del Baix Penedès, com ara el fet que estigui a prop dels centres universitaris de Vilanova i Castelldefels.