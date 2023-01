Un home mor pel tret accidental d’un caçador a Canejan

Un home d’edat avançada ha mort aquest dissabte al matí a Canejan, a la Vall d’Aran, a causa d’un tret accidental d’un caçador. Segons els Mossos d’Esquadra, que investiguen els causes de l’accident, la víctima es trobava a la zona d’Hèisha Barrada, però no participava en la cacera. Els Pompièrs-Emergéncies i Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran han rebut l’avís del succés a les 11:22 hores i fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter de rescat i una dotació del Grup de Rescat en Muntanya dels Pompièrs d’Aran (GRM), una patrulla d’Agents del Medi Ambient i agents dels Mossos d’Esquadra.

Aquest no ha estat l’únic problema que hi ha hagut a Catalunya aquesta setmana amb un caçador. Aquest mateix dijous un caçador ferit greu va haver de ser rescatat pels Bombers després que caure per un precipici a Sant Pere de Ribes (Garraf). Una dotació del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del cos d’emergències es va haver de traslladar fins al lloc dels fets en helicòpter i el van haver d’extreure amb una grua i amb el suport de tres dotacions terrestres dels Bombers. Un cop rescatat, el caçador va ser traslladat en estat greu a l’Hospital de Bellvitge.

Respectar els senyals de batuda i portar roba llampant

Respectar els senyals de batuda i portar roba llampant. Aquestes van ser les recomanacions de la Federació Catalana de Caçadors de les Terres de l’Ebre per respectar les mesures de seguretat durant les batudes. En aquesta línia van recordar que les zones de caça se senyalitzen als camins i en alguns casos s’hi prohibeix l’accés amb tanques a més que interrompre en la batuda, saltar-se la prohibició o moure les senyalitzacions pot ser motiu de sanció i els caçadors avisen al 112 en aquests casos. També van recomanar portar roba llampant a la muntanya per si s’entra a la batuda sense voler o assumint el risc i sense molestar. De fet, des de l’1 de desembre passat es poden consultar les zones de batuda a la web dels parcs naturals de Catalunya.

Cal recordar pels usuaris que tots els accessos a la zona de batuda han d’estar senyalitzats amb cartells d’advertència. A més, els caçadors, amb permís dels ajuntaments, poden tallar l’accés a la zona de batuda en alguns camins. Si això passa els caçadors han de posar la senyalització i també una tanca mentre que un dels membres de la Societat de Caça es manté al lloc vigilant i informant. Si algun usuari decideix accedir igualment a la zona de batuda, el caçador pot avisar la resta per les emissores perquè en siguin coneixedors i estiguin alerta.

De fet, els caçadors no poden evitar que un usuari entri a la zona de batuda assumint el risc, però si irromp, molesta, es posa i posa els caçadors en perill, o mou les plaques d’avís es pot avisar el 112 i l’acció es pot sancionar. Com es pot entrar a la zona de batuda, i fins i tot pot passar que es faci sense ser-ne conscient, els caçadors recomanen als usuaris de la muntanya que hi vagin amb roba llampant i de colors vius i fosforescents perquè els caçadors els puguin veure fàcilment i més de pressa entre la vegetació.