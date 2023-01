Guia per a pares: com saber si el teu fill pateix una depressió

Els casos de depressió han incrementat en els últims anys, en especial arran de la pandèmia, que va trastocar la salut mental de bona part de la població. Els experts consideren que tant la pandèmia de Covid-19 com el fet que ara es demani més ajuda i la població estigui més conscienciada han provocat aquest augment de casos diagnosticats, que és especialment acusat entre la gent jove. “La pandèmia ha deixat una petjada important i ha quedat palès com afecten els canvis de context a l’estabilitat emocional, però també és cert que ara la gent, sobretot la menor de 40 anys, té menys por d’anar a teràpia”, assegura el psicòleg Ricardo de Pascual amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Depressió, que va ser aquest divendres.

Coincideix en aquesta percepció la cap de psiquiatria del Parc Taulí, Montserrat Pàmies, que apunta que les conductes depressives estan incrementant especialment entre els nens, un col·lectiu vulnerable que normalment no entén el que li està passant. Per això és important que els pares estiguin atents a alguns canvis en els seus fills per detectar de forma primerenca un trastorn d’aquest tipus i posar-hi remei el més ràpidament possible.

Cinc signes d’alarma

Aquests són cinc símptomes que s’han de tenir especialment en compte:

1- Irritabilitat inexplicable durant molts dies seguits

2- Mal de cap o de panxa constant i sense causa mèdica coneguda

3- Incapacitat per centrar-se en estudiar o d’acabar el curs amb normalitat

4- Pensaments negatius i canvis d’humor

5- Conducta d’aïllament

Una adolescent es tapa la cara amb les mans / Pixabay

Compte amb sobre reaccionar

Tot i aquests símptomes s’han de tenir en compte sobretot en nens i adolescents, el psicòleg Ricardo de Pascual recorda que no s’ha de sobre-reaccionar a símptomes que puguin semblar depressius perquè alguns poden ser transitoris. “Hem de donar temps”, insisteix. Tot i així, apunta que una de les senyals d’alarma més clares són veure que la persona ha intentat fer coses per sortir d’aquesta situació però no han funcionat, o que coses que abans li agradaven ara de sobte no el satisfan i fins i tot l’avorreixen.