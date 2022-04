Yolanda Ramos: “Prenc pastilles antidepressives i no puc agafar la baixa”

Yolanda Ramos és una de les humoristes catalanes amb més projecció a Espanya, amb participacions en alguns dels xous amb més audiència. Els últims mesos no han estat fàcils per a ella, per això, ja que travessa una depressió. No se n’ha amagat mai i, de fet, ho ha compartit en diverses entrevistes de televisió per ajudar altres persones en la mateixa situació. En el seu cas, necessita pastilles antidepressives i ho ha dit obertament a Encuentros inesperados de La Sexta.

Aquest dijous, el programa de Mamen Mendizábal tornava a la graella amb una entrevista de l’actriu catalana. En ella, com dèiem, reconeixia que pateix problemes de salut mental: “Jo vaig ser una ximple. Quan ningú no ho havia dit, jo vaig explicar públicament que prenia pastilles antidepressives. És que sóc l’única que ho fa? Aquí tothom respira des del diafragma cap a dalt. Recordo que el periodista ho va escriure amb un titular molt groc. Ara comença a ser tot millor, sobretot a partir de la mort d’una actriu famosa perquè ho hem sentit molt i s’ha fet visible”, va dir sobre el suïcidi de Verónica Forqué.

En ser preguntada sobre si deixaria les pastilles, deixa clara la resposta: “No ho faria perquè crec en la ciència. Creus que estic contenta? No dubto que hi hagi gent a qui li funcionin altres coses, però la teva vida està en perill i jo he vist gent no tractada que s’ha acabat suïcidant. Hi ha gent a la que les pastilles li salven la vida”.

Tranquila Yolanda, nosotros también respiramos por la nariz.👃✨ #EncuentrosFelicracia

pic.twitter.com/HgTNGuKWAI — Encuentros Inesperados (@Inesperados) April 21, 2022

El problema, segona Yolanda, és que els actors tenen difícil poder centrar-se en la recuperació: “Jo no em sento privilegiada perquè la majoria dels actors no podem agafar la baixa i parar un any. Jo sóc autònoma i m’oblidarien… Hi ha hagut moments en els que no podia ni tan sols agafar el telèfon, però has de sortir de casa i fer riure. A mi m’han diagnosticat depressió i, tot i així, mai no he pogut permetre’m agafar una baixa encara que estic medicada. Molta gent em diu que li faig riure i això em fa feliç, allà és on veig a Déu”.