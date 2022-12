L’infern de la vocalista de Nena Daconte: drogues, alcohol i depressió

Mai Meneses ha estat la vocalista principal de Nena Daconte, qui ara és notícia en haver concedit una entrevista molt impactant a La Sexta. En ella, la cantant ha confessat que ha estat alcohòlica i que també va patir problemes de drogues quan el grup va assolir el moment àlgid de fama.

A Salvados ha revelat que va entrar en “una espiral de drogues i alcohol” que la va arrossegar cap a un camí d’autodestrucció i “una depressió psicòtica”. Ella va fer-se famosa una mica abans, quan va participar en la segona edició d’Operación Triunfo.

El seu problema va arribar quan va veure que havia creat una rutina destructiva: “Cada dia em comprava sis cerveses i esperaven que fossin les sis de la tarda per començar tot el meu ritual. Em posava música a la meva casa de Barcelona, em fumava un porro i començava a beure. Després m’obria una ampolla de vi, continuava fumant… Així tots els dies.Bevia tant perquè l’alcohol em treia la timidesa i em transformava una mica”.

¿Qué papel tiene hoy el alcohol en tu vida? @nenadaconte: “Ahora solo bebo para divertirme” #SalvadosAlcohol pic.twitter.com/dLc3QvQqoi — Salvados (@salvadostv) December 18, 2022

La vocalista de Nena Daconte dona detalls de la seva pitjor època

Reconeix que tenia problemes d’autoestima, el que sorprèn tenint en compte que es refereix a l’època en què el grup triomfava més amb èxits com En qué estrella estará o Tenía tanto que darte. La situació era tan dramàtica, que va tocar fons. Quin va ser el punt d’inflexió? Quan va haver de quedar-se sola a l’hotel després d’un concert per culpa de la ressaca: “Tot l’equip va tornar a Barcelona, però jo no podia. Quan vaig poder agafar un tren, vaig fer tot aquell viatge entre llàgrimes”.

“Vaig pensar que havia de canviar quelcom en la meva vida, que havia de fer alguna cosa. Vaig decidir deixar el grup i deixar Barcelona, deixar-ho tot. Vaig tornar a la casa dels pares de Madrid, com si tingués 20 anys una altra vegada i em poguessin cuidar”, afegeix.

Nena Daconte treu a la llum els problemes que ha tingut | La Sexta

“La barreja d’alcohol i drogues va provocar que em carregués la meva carrera professional. Hauria d’haver estat més sensata perquè aquella era una època en la que treballava tant, que m’hauria d’haver pres la feina com si fos una esportista d’elit. M’he cuidat molt a nivell de salut, de nivell físic. L’alcohol t’aporta un munt de problemes mentals com depressió, pujades i baixades… problemes que no ajuden a gestionar una època d’èxit. La meva relació amb l’alcohol està allà, però ara només bec per ser més divertida. A més a més, he deixat de fumar“, ha revelat en el programa.