Paula Gonu, sobre la depressió: “Em feia por acabar pitjor del que estava”

Paula Gonu ha concedit la seva entrevista més íntima, en la que s’ha sincerat com mai no havia fet sobre salut mental. La influencer badalonina ha parlat amb Luc Loren en la seva plataforma que fa servir per donar ales a diversos famosos amb alguna mena de problema d’ansietat o depressió: “Ara mateix estic en una muntanya russa. Abans les èpoques bones i dolentes duraven més, ara són més curtes. La meva infància va ser complicada, vaig intentar ser rebel durant l’adolescència i ara he passat a ser molt impulsiva. Des que tinc ús de raó recordo discutir amb els meus pares i amb l’adopció del meu germà va fer que em sentís alliberada; ja que l’atenció va deixar centrada únicament a mi”.

La noia va a teràpia i reconeix que això l’ajuda moltíssim: “Vaig intentar anar a teràpia tres vegades, però en cap d’elles no em vaig veure amb forces de fer-ho bé i no van funcionar. Creia que era una ximpleria fins que, al final, vaig tornar a intentar-ho perquè sentia una gran desmotivació per la vida i una apatia molt gran. Res no em motivava i vaig començar a trobar a faltar la meva antiga jo… No entenia per què no em motivava si jo volia estar-ho i tenia paranoies que em feien preguntar quin sentit tenia la vida si acabarem morint tots. La situació era greu i, en aquella ocasió, vaig acabar anant al psiquiatre. Li vaig explicar què em passava, em va dir que tenia depressió ansiosa i que necessita començar un procés de teràpia”.

La influencer reflexiona sobre les pors que ha tingut tota la vida

Paula Gonu ha insistit fins a quatre vegades en anar a teràpia, el que li va costar perquè reconeix que és molt escèptica i creia que no l’ajudaria perquè ella ja creia saber què li passava: “Del que tenia por era d’acabar pitjor del que estava. Em feia molta por sentir les coses que mai no havia sentit i, al final, de l’únic que tenia ganes era que algú aliè al meu entorn m’ajudés a sortir d’aquell pou. Anar a teràpia no em va fer por, en aquesta última ocasió, perquè volia estar bé”.

Ella sempre havia sentit molta pressió per culpa de la validació externa i la necessitat de tenir l’aprovació dels pares en tot moment. Aquest context o va ajudar a què fos més fàcil el pas d’estudiant de publicitat anònima a influencer famosa: “De sobte van començar a sorgir-me un munt de pors i inseguretats en notar que també volia l’aprovació de tothom que em seguia. Va haver-hi una època de la meva vida en què estava obsessionada amb el meu cos i, ara que ha passat el temps, me n’adono que el que tenia era anorèxia nerviosa. Hi ha diferents graus i jo, en aquell moment, vaig ser prou forta mentalment per dir-me a mi mateixa que havia de menjar més i deixar d’anar al gimnàs un munt d’hores en dejuni. Em desmaiava i llepava sal per activar-me… Va ser poc temps i realment era un principi d’anorèxia, afortunadament vaig poder aturar-ho a temps”.

Paula Gonu aplaudeix haver anat a teràpia | Youtube

Paula Gonu se sincera sobre el seu pitjor moment per intentar ajudar altres persones

“Ara comparteixo tot això des del privilegi que ara estic tranquil·la i no m’importa molt res d’això. Ara ho veig llunyà i amb perspectiva. He tingut mini moments, des d’una mica abans de la ruptura amb la parella més coneguda. Aquell moment va suposar un abans i un després, la quarantena perquè allà vaig conèixer una altra persona i torno a caure en estar parella i repeteixo dinàmiques anteriors. Allà em vaig fer por a mi mateixa perquè veia que no havia après res. I, després, vaig tornar a la pitjor època en què em veia sola i no volia aixecar-me del llit“.

“Sempre he de tenir totes les situacions controlades i ara he après que també està bé compartir què em passa amb la meva psicòloga i amb les meves amigues. M’he obert i m’he posat en una situació molt vulnerable, el que fa que acabi tenint el control de la meva vida realment d’una manera molt més sana”, ha afegit en una entrevista que ha rebut moltíssims aplaudiments.