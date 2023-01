La Xina enterra la política Covid Zero i posa fi a tres anys d’aïllament

La Xina obre una etapa en la lluita contra la Covid-19 i posa fi a gairebé tres anys d’aïllament. El fracàs de la política Covid Zero, que a punt ha estat de fer col·lapsar l’economia del país, ha obligat el govern xinès a canviar d’estratègia i buscar solucions menys estrictes com ja han fet la majoria de països del món. L’obsessió del govern de Xi Jinping per evitar contagis va portar el país a construir camps d’aïllament, a obligar els ciutadans a fer-se constantment PCR i testos d’antígens i a confinar ciutats senceres per intentar aturar la propagació del virus.

Cap d’aquestes mesures ha estat realment efectiva. Els Estats Units, la Unió Europea i la majoria de països més avançats han centrat la seva estratègia en la vacunació massiva de la població, una decisió que a llarg termini els ha donat la raó. De fet, mentre bona part del món ja fa vida normal gràcies a la immunitat de grup que proporciones les vacunes, fins a aquest diumenge encara era obligatori fer una quarantena en arribar al país i els confinaments estaven a l’ordre del dia. A partir d’ara tot serà diferent.

Les autoritats sanitàries xineses ja no obliguen a fer quarantena als viatgers que vulguin entrar al país, sinó que demanen una prova negativa de Covid-19 feta amb un màxim de 48 hores d’antelació. El govern espera que molts xinesos aprofitin el relaxament de mesures per tornar a casa després de gairebé tres anys i han dut a terme preparacions especials a les fronteres per gestionar l’increment de viatgers i sol·licituds d’entrada. A la ciutat de Shenzhen, fronterera amb Hong Kong, fins i tot s’han fet simulacres en previsió d’una onada de persones que voldran travessar a la regió veïna.

Una passatgera arriba a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedent de la Xina / Europa Press

El món es prepara per a una allau de viatges procedents de la Xina

La fi de la política Covid Zero i l’obertura de les fronteres es veu amb certa preocupació des de la resta del món. Tot i que en principi les autoritats sanitàries no preveuen un augment de casos ni l’arribada d’una nova variant de la Xina, els governs han après la lliçó de l’inici de la pandèmia i aquesta vegada s’han preparat per vigilar l’arribada de viatges procedents del país asiàtic. La Unió Europea, per exemple, ha recuperat els controls als aeroports i demanarà una prova negativa de Covid o la pauta de vacunació completa a tots els viatges que arribin des de la Xina.

L’estat espanyol, un dels primers a anunciar mesures, ha aprovat una resolució amb noves restriccions a les fronteres exteriors que permeten a la policia denegar l’entrada a ciutadans de tercers països que volin des de qualsevol aeroport de la Xina si no aporten el certificat digital Covid que expedeix la Unió Europea o una prova diagnòstica negativa. La mesura estarà en vigor almenys fins al 15 de febrer, quan es revisarà el protocol i es decidirà si calen nous controls.

Amb tot, la principal preocupació de les autoritats sanitàries no és aturar la transmissió del virus, que donen per impossible vist el precedent de les onades anteriors, sinó en vigilar l’arribada de noves variants. Brussel·les ha recomanat als estats que facin controls aleatoris als viatgers procedents de la Xina i seqüenciïn les mostres dels positius per detectar qualsevol anomalia. També es recomana analitzar les aigües residuals dels avions i dels aeroports.