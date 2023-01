La UE imposa controls Covid als viatgers procedents de la Xina

La Unió Europea ha decidit ignorar les queixes i les amenaces de la Xina i ha acordat imposar controls als viatgers procedents del país asiàtic a partir del 8 de gener per intentar contenir l’allau de casos de Covid. Després de la reunió del grup de resposta política integrada a les crisis de la UE (IPCR, en les sigles en anglès), els Vint-i-Set ha apostat per actuar de manera coordinada i demanaran una prova negativa de Covid a tots els passatgers que arribin a Europa en vols procedents de la Xina. El ministre suec d’Afers Socials i Salut Pública, Jakob Forssmed, ha celebrat que la UE hagi assolit un “enfocament comú” per lidiar amb l’increment de la Covid al gegant asiàtic.

Brussel·les també recomana als estats que facin proves aleatòries als viatgers procedents de la Xina i que seqüenciïn tots els positius per vigilar l’arribada de noves variants, segons ha anunciat la presidència sueca de la UE en un comunicat. Així mateix, Brussel·les vol que es facin proves a les aigües residuals dels aeroports internacionals i dels avions que arribin del país asiàtic i aposta per la quarta dosi com la millor manera de prevenir noves onades de Covid al continent. El descontrol de la pandèmia a la Xina, incapaç de contenir l’allau de casos, i la poca fiabilitat de les dades epidemiològiques que proporciona el govern xinès han obligat la UE a recuperar les restriccions.

Un viatger xinès arriba a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas / Europa Press

L’OMS no es fia de les xifres Covid de la Xina

El director d’Emergències Sanitàries de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, ha denunciat que la Xina amaga la gravetat de l’allau de casos de Covid que assola el país i creu que les xifres de contagis i morts que publica el govern xinès “no reflecteixen el vertader impacte”. Amb tot, l’OMS afirma que el 97,5% dels contagis que es produeixen a la Xina són de variants òmicron que ja circulen per Europa i assegura que no s’ha detectat cap nova variant.