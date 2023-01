L’OMS no es creu les xifres de Covid que dona la Xina

Cada vegada hi ha més preocupació a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per l’augment de casos de coronavirus a la Xina. El director d’Emergències Sanitàries de l’OMS, Michael Ryan, ha confirmat que han rebut informació de la Xina sobre la situació sanitària i, després d’analitzar-la, ha assegurat que creuen que el país asiàtic està amagant part de la realitat de l’evolució de la pandèmia. En una roda de premsa aquest dimecres des de Ginebra, Ryan ha dit que pensen que les xifres de contagis i morts per Covid-19 “no reflecteixen el vertader impacte” que està tenint la malaltia a la Xina.

La majoria de contagis, variants d’òmicron

Aquest mateix dimecres, després d’una reunió amb científics del Centre Xinès de Control i Prevenció de Malalties, l’OMS ha publicat dades epidemiològiques sobre l’evolució de la pandèmia a la Xina, les quals indiquen que el 97,5% de contagis per coronavirus al país asiàtic són de variants d’òmicron. Aquestes ja són conegudes i circulen per Europa i l’OMS confirma que no s’ha detectat cap nova variant a la Xina.

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demana més informació a la Xina | Europa Press

Així i tot, el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha exigit a la Xina que enviï “dades més ràpides, regulars i fiables sobre hospitalitzacions i morts” per coronavirus. La institució sanitària “està preocupada pel risc per a la vida a la Xina”, segons Adhanom, que ha insistit en “la importància de la vacunació, incloses les dosis de reforç, per protegir contra l’hospitalització, la malaltia greu i la mort”.

L’OMS també ha demanat a tots els països que “continuïn atents, vigilin i notifiquin les seqüències”. Tot i que no s’ha confirmat l’aparició de cap variant nova, la institució sanitària també els insta a dur a terme “anàlisis independents i comparatius” de les diferents variants d’òmicron, centrant-se, sobretot, “en la gravetat de la malaltia que causen”. El líder de l’OMS ha recordat que compartir aquesta informació “és útil per a l’OMS i per al món”.

L’OMS insisteix en la importància de vacunar-se contra la Covid-19 / ACN

Accelerar la quarta dosi a Europa

Davant de l’empitjorament de la situació sanitària per la Covid a la Xina, la Unió Europea (UE) ha decidit apostar per accelerar la quarta dosi de la vacuna. Després d’una reunió d’urgència, el Comitè de Seguretat Sanitària de la UE ha acordat augmentar la vigilància epidemiològica a l’interior de les fronteres comunitàries.