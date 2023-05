El govern espanyol, a la defensiva amb Rodalies: “La Generalitat no compleix”

El govern espanyol s’ha posat a la defensiva després de l’allau de crítiques que ha rebut pel caos que ha viscut l’R2 Sud de Rodalies en els últims dies per una avaria en unes instal·lacions d’Adif. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha insistit que la caiguda d’una catenària sobre un quadre de senyals que deixarà la línia funcionant a mig gas durant un mes “no és per manca d’inversió” i ha carregat contra el Govern. “La Generalitat no compleix amb Rodalies”, ha dit. En una entrevista a RTVE, Sánchez ha retret al Departament de Territori que encara no hagi signat el contracte programa de Rodalies amb Renfe.

La ministra de Transports ha criticat l’afany de la Generalitat per obtenir el traspàs integral de Rodalies quan sap que “no és possible” perquè hi ha una part de la xarxa ferroviària que transcendeix les fronteres catalanes. “No entenem per què es capfica en el traspàs integral i no signa el contracte que diu quines són les condicions per les dues parts”, ha etzibat. La dirigent socialista i exalcaldessa de Gavà ha assegurat que “no està demostrat” que si el servei estigués en mans de la Generalitat es podrien evitar aquesta mena d’incidències. Sánchez ha negat categòricament que cap persona del seu ministeri hagi dit res sobre un llamp com a causa de l’avaria.

Passatgers de l’R2 Sud atrapats a Granollers / ACN

La hipòtesi del llamp com a causa de l’avaria de l’R2 perd força

Sánchez no s’ha volgut mullar sobre la causa de l’avaria que ha col·lapsat l’R2 Sud i ha intentat treure ferro a la hipòtesi del llamp que Adif encara defensa malgrat que el Meteocat hagi desmentit que dilluns al vespre hi hagués llamps a la zona de la incidència. “Una de les causes podia ser una tempesta, però són hipòtesis, posar el focus aquí no entenc el sentit”, ha criticat. La ministra ha acusat la Generalitat donar ales a una “polèmica generada artificiosament” i s’ha compromès a fer públic el resultat de la investigació sobre el cas quan estigui tancada. “No tenim cap problema amb això, actuem fent un exercici de transparència”, ha assegurat.

La ministra ha aprofitat la seva intervenció per llançar un dard a Territori i FGC. “La xarxa és molt complexa i no té res a veure amb la gestió de Ferrocarrils de Generalitat, que en definitiva funciona com una línia de metro”. Sánchez ha reiterat que no entén que tot el debat sobre l’avaria giri al voltant de l’origen de la incidència i ha defensat que la hipòtesi principal continua sent una tempesta. Adif i Renfe esperen que el servei de l’R2 es pugui normalitzar abans d’un mes. “Estem fent tots els esforços possibles per intentar minimitzar aquests temps, confio que sigui abans, però a hores d’ara ens situen en aquest escenari”, ha afirmat.