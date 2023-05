El Parlament proposa canviar l’ordre del dia per les cautelars de Borràs

La Mesa del Parlament de Catalunya ha proposat canviar aquest dijous al migdia l’ordre del dia perquè el ple del Parlament pugui decidir presentar aquesta tarda cautelars al Tribunal Suprem per l’escó de la presidenta suspesa de la cambra catalana, Laura Borràs. La decisió l’haurà de prendre el ple de la cambra catalana i, en cas que surti favorablement, la cambra votarà si presentar les cautelars, o no. Ho fa un cop ha rebut la notificació de la Junta Electoral Central (JEC) comunicant-li la retirada de l’escó de la presidenta de Junts per “causa d’inelegibilitat sobrevinguda” segons l’article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). L’execució de la decisió de la JEC no és immediata, sinó que serà un cop el Suprem respongui a la petició de les cautelars formulada pel Parlament.

El precedent de Juvillà

En el cas de Pau Juvillà, la JEC va rebutjar, al cap d’uns dies, les cautelars presentades pel Parlament de Catalunya, i va donar cinc dies a la mateixa Borràs perquè li retirés l’escó. L’àrbitre electoral va prendre la decisió de retirar l’escó a la diputada de Junts en una reunió ahir dimecres a la tarda, però no l’ha comunicat a Borràs ni al Parlament fins aquest dijous. La presidenta suspesa ha criticat en una piulada a Twitter que va conèixer la decisió a través dels mitjans de comunicació. Inicialment, la JEC va informar que no faria pública la decisió fins avui dijous, però a la nit es va filtrar a la premsa.

La JEC defensa la seva decisió

La decisió de l’àrbitre electoral es produeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi condemnat la presidenta de Junts en una sentència que no és ferma i està recorreguda al Tribunal Suprem (TS). La JEC també defensa la seva competència per prendre aquesta decisió. D’una banda, justifica no haver-ho traspassat a la Junta Electoral Provincial de Barcelona perquè no estava constituïda en el moment en què es va iniciar aquest expedient. De l’altra, la JEC rebutja les al·legacions del Parlament i de Borràs sobre aquesta qüestió i sosté que la jurisprudència del Suprem avala la competència de la JEC per declarar la inelegibilitat sobrevinguda.