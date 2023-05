ÀUDIO | Denuncien que han acomiadat una treballadora per parlar en català amb els clients

La Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dijous un àudio presentat com a prova en una denúncia contra la cadena de supermercats Veritas en què s’assegura que han acomiadat una treballadora de Puigcerdà per parlar en català amb els clients i companys. En aquesta gravació l’encarregat admet que l’han acomiadat per aquests motius després que dos treballadors es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els parlava en català quan ells se li adreçaven en castellà. Aquesta treballadora ja ha denunciat l’empresa amb l’ajuda de l’ONG del català i exigeix que l’acomiadament es declari nul i l’empresa l’indemnitzi.

Tot va succeir fa poc més d’un mes, el 31 de març, quan la treballadora va rebre una carta del supermercat on se li deia que no havia superat el període de prova. Feia més d’un mes que havia començat a treballar allà. Només dos dies després de començar una companya li va demanar que parlés en castellà perquè el català no li agradava. L’afectada, això no obstant, va continuar utilitzant el català per parlar amb els companys de feina, tot i que canviava de llengua si algun client no l’entenia. El mateix encarregat va enviar, només deu dies després d’haver començat a treballar al supermercat, un missatge de grup a WhatsApp on els deia que “a l’hora de parlar entre companys, farem servir l’idioma que sigui més còmode per a totes dues parts”. Una altra de les consignes era que “a l’hora d’atendre un client, se li ha de respondre en el mateix idioma en què s’està expressant”. L’encarregat avisava que si no es complia podria comportar una sanció. Ara bé, la consigna era vàlida tant si el client parlava en castellà com si parlava en català, i tot i que la companya que li havia dit que el català no li agradava va continuar utilitzant només el castellà, l’única que va ser acomiadada va ser la primera.

Els companys la denuncien a l’empresa i aquesta la fa fora

Els companys van voler que fos sancionada i van posar a prova la treballadora acomiadada. Van anar a la botiga -ells pertanyien a un altre establiment- i després van queixar-se que els parlava en català tot i que se li havien adreçat en castellà. Va ser quan va tornar a l’establiment a buscar les seves coses quan l’encarregat li va dir que els “clients d’oficines es van queixar perquè ella no els havia atès en castellà” i per això l’havien fet fora. Inicialment, però, havia dit que volien prescindir de les treballadores de 20 hores per motius organitzatius. En l’àudio publicat se sent la treballadora explicant a l’encarregat que ella els responia en català perquè veia que l’entenien i que responia “en castellà, en francès o en alemany” si veia que no ho feien. “No me’n van dir res!”, diu la treballadora en referència als dos suposats clients.

Com que tenia aquesta gravació, la treballadora va recórrer a la Plataforma per la Llengua, que li va oferir l’assistència de la lletrada Laura Rodríguez, del despatx Arrels. Aquesta setmana ha presentat una demanda als tribunals perquè l’acomiadament es declari nul i Veritas readmeti i indemnitzi aquesta treballadora.