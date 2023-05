AUDIO | Despiden a una trabajadora por hablar en catalán con los clientes

La Plataforma por la Lengua ha publicado este jueves un audio donde se puede comprobar que la cadena de supermercados Veritas ha despedido a una trabajadora de Puigcerdà por hablar en catalán con los clientes y compañeros. En esta grabación el encargado admite que la han despedido por estos motivos después de que dos trabajadores se hicieran pasar por clientes y se quejaran de que la trabajadora les hablaba en catalán cuando ellos se le dirigían en castellano. Esta trabajadora ya ha denunciado a la empresa con la ayuda de la ONG del catalán y exige que el despido se declare nulo y la empresa la indemnice.

Todo sucedió hace poco más de un mes, el 31 de marzo, cuando la trabajadora recibió una carta del supermercado donde se le decía que no había superado el periodo de prueba. Hacía más de un mes que había empezado a trabajar allá. Solo dos días después de empezar, una compañera le pidió que hablara en castellano porque el catalán no le gustaba. La afectada, no obstante, continuó utilizando el catalán por habla con los compañeros de trabajo, a pesar de que cambiaba de lengua si algún cliente no lo entendía. El mismo encargado envió, solo diez días después de haber empezado a trabajar al supermercado, un mensaje de grupo en WhatsApp donde los decía que «a la hora de hablar entre compañeros, usaremos el idioma que sea más cómodo para ambas partes». Otra de las consignas era que «a la hora de atender un cliente, se le tiene que responder en el mismo idioma en que se está expresando». El encargado avisaba que si no se cumplía podría comportar una sanción. Ahora bien, la consigna era válida tanto si el cliente hablaba en castellano como si hablaba en catalán, y a pesar de que la compañera que le había dicho que el catalán no le gustaba continuó utilizando solo el castellano, la única que fue despedida fue la primera.

https://www.youtube.com/watch?v=xr0euj3wyqs

Los compañeros la denuncian a la empresa y esta la echa

Los compañeros quisieron que fuera sancionada y pusieron a prueba la trabajadora despedida. Fueron a la tienda -ellos pertenecían a otro establecimiento- y después se quejaron que los hablaba en catalán a pesar de que se le habían dirigido en castellano. Fue cuando volvió al establecimiento a buscar sus cosas cuando el encargado le dijo que los «clientes de oficinas se quejaron porque ella no los había atendido en castellano» y por eso lo habían echado. Inicialmente, pero, había dicho que querían prescindir de las trabajadoras de 20 horas por motivos organizativos. En el audio publicado se siente la trabajadora explicando al encargado que ella los respondía en catalán porque veía que lo entendían y que respondía «en castellano, en francés o en alemán» si veía que no lo hacían. «No me dijeron nada!», dice la trabajadora en referencia a los dos supuestos clientes.

Como que tenía esta grabación, la trabajadora recurrió a la Plataforma por la Lengua, que le ofreció la asistencia de la letrada Laura Rodríguez, del despacho Arrrels. Esta semana ha presentado una demanda a los tribunales porque el despido se declare nulo y Veritas readmita e indemnice esta trabajadora.