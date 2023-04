Plataforma per la Llengua denuncia a Transsilvània la situació del català

La Plataforma per la Llengua continua alçant la veu i conscienciant sobre la mala salut del català. Aquesta vegada ho ha fet a Transsilvània, on la setmana passada es va fer la trobada anual del grup de treball d’educació de la Unió Federal de les Comunitats Nacionals Europees (FUEN). La ciutat de Sibiu va acollir la setmana passada aquesta reunió, que va permetre a l’ONG del català explicar la situació del català a l’estat espanyol i advertir sobre els perills que enfronta el català i els catalanoparlants com a minoria lingüística. A més, la Plataforma per la Llengua va permetre conèixer la realitat de la minoria alemanya a Romania i compartir experiències sobre llengua i educació amb altres minories europees.

El responsable tècnic de l’àrea d’educació i universitats de la Plataforma per la Llengua, Marc Guevara, va ser el portaveu de l’entitat en aquesta reunió i va utilitzar la seva intervenció per denunciar la situació d’emergència que travessa el català. Guevara va posar el focus en els joves i va analitzar la situació de la llengua en el sistema educatiu, on ha anat perdent força en les últimes dècades.

Els representants de les minories lingüístiques que han participat en la trobada / Plataforma per la Llengua

Les minories lingüístiques representades

La reunió ha estat organitzada pel Fòrum Democràtic dels Alemanys de Romania (DFDR), un partit que ha exercit d’amfitrió de la trobada després que l’any passat fossin els eslovens de Caríntia, Àustria, els responsables. La minoria alemanya de Romania ha protagonitzat la reunió, que també ha comptat amb altres representants de minories lingüístiques com els montenegrins d’Albània, els turcs meskhetians, els russos d’Estònia, els eslovacs i els alemanys d’Hongria, els lesguians de Rússia, els ladins del Tirol del Sud (Itàlia), els alsacians de França, els danesos d’Alemanya, els alemanys de Polònia i els sòrabs de Lusàcia (Alemanya), juntament amb els representants del català.