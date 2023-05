El Govern repetirà “tots els exàmens” de les oposicions d’estabilització

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciat que el Govern repetirà “tots els exàmens” dels 72 processos d’oposició celebrats el dissabte organitzats per una empresa externa i que van sofrir incidències lleus, greus i molt greus. Els exàmens no es subcontractaran a cap empresa, sinó que es faran amb mitjans propis de l’administració catalana els dies 1 i 8 de juliol.

Reunió amb sindicats

Així s’ha pronunciat en roda de premsa aquest dijous després de reunir-se amb representants sindicals de CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya i IAC-CATAC, i juntament amb la secretària d’Administració i Funció Pública, Alícia Corral; la directora general de Funció Pública, Anna Molina, i el subdirector de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, Joan Núñez. La consellera també ha anunciat que la Generalitat rescindirà el contracte amb l’empresa Cegos que va organitzar les oposicions: “És un incompliment flagrant, és intolerable i inadmissible”, ha defensat.

Contracte de 1,4 milions d’euros

Els aspirants han denunciat retards generalitzats, manca d’exàmens, classes atapeïdes, violacions d’anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d’algun dels processos. Les proves van ser organitzades per una empresa externa, Cegos, que va guanyar un contracte d’1,4 milions d’euros. Aquesta companya va fer servir personal de l’ETT Randstad per fer el control dels exàmens. Les diverses incidències relatades pels participants han portat al Síndic de Greuges a investigar d’ofici el cas. Vilagrà compareixerà divendres en comissió al Parlament per donar explicacions sobre aquest fet, precisament.

L’oposició en bloc va demanar aquest dimarts des del Parlament explicacions al Govern de la Generalitat pel caos en les oposicions d’estebalització. Així ho deia la portaveu del PSC, Alícia Romero, malgrat el cessament de la directora de Funció Pública, Marta Martorell. “Un Govern que no sap gestionar unes oposicions no té la capacitat de governar un país”, assegurava Romero, qui acusava l’executiu de “manca de capacitat organitzativa i de caos” l’organització de les oposicions. De fet, veuen insuficient el cessament de la fins ara directora de Funció Pública, ja que “va ser nomenada el gener” i les oposicions estaven convocades des del 2022.