El PSC denuncia “l’actitud dilatòria” de l’independentisme amb Borràs

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha lamentat aquest dijous les “actituds dilatòries” de l’independentisme després de la decisió de la Mesa del Parlament de no executar la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que retira l’escó a la presidenta suspesa, Laura Borràs. El PSC denuncia “l’actitud dilatòria” dels independentistes amb el recurs al Suprem per l’escó de Borràs.

La JEC ordena la retirada de l’escó a Laura Borràs | ACN

“Emparar actituds corruptes”

“Ens trobem de nou en una situació d’alguna manera esperpèntica”, ha dit en declaracions als periodistes des del Parlament sobre l’acord de la Mesa per a traslladar al ple d’aquest dijous la decisió de recórrer aquesta resolució davant el Tribunal Suprem (TS), amb el vot en contra del PSC. Romero veu greu que ERC, CUP i Junts –a favor d’interposar el recurs– “emparin actituds corruptes” per a no retirar directament l’escó a Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental, en aplicació de la Llei orgànica del Règim Electoral General (Loreg).

També ha lamentat que el ple tombés aquest dimecres la iniciativa del PSC de reforma del Reglament del Parlament per a poder destituir membres de la Mesa, mentre ERC, Junts i la CUP no han aconseguit trobar una “solució” a la interinitat en la Presidència. “Si no tenim un nou president o presidenta abans de les municipals és perquè els partits independentistes no volen”, ha criticat Romero, que ha recordat que el PSC ja va demanar a Borràs fer un pas al costat després de ser condemnada.

Recuperar la “dignitat”

Sobre un possible nou ple per a elegir nou president o presidenta en plena campanya electoral, Romero ha demanat no especular i ha subratllat que el PSC ha defensat “moltes vegades” que el Parlament hauria de comptar amb una nova presidència com més aviat millor.

Segons ha explicat, els socialistes no es plantegen ara presentar un candidat, encara que tampoc el descarten: prioritzaran acordar un full de ruta per a recuperar “la dignitat” del Parlament perquè, segons Romero, els importa més el projecte per a la Cambra que qui el lideri.