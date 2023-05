El PSC denuncia «la actitud dilatoria» del independentismo con Borràs

La portavoz del PSC en el Parlamento, Alícia Romero, ha lamentado este jueves las «actitudes dilatorias» del independentismo después de la decisión de la Mesa del Parlamento de no ejecutar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que retira el escaño a la presidenta suspensa, Laura Borràs. El PSC denuncia «la actitud dilatoria» de los independentistas con el recurso al Supremo por el escaño de Borràs.

«Amparar actitudes corruptas»

«Nos encontramos de nuevo en una situación de alguna manera esperpéntica», ha dicho en declaraciones a los periodistas desde el Parlamento sobre el acuerdo de la Mesa para trasladar al pleno de este jueves la decisión de recorrer esta resolución ante el Tribunal Supremo (TS), con el voto en contra del PSC. Romero voz grave que ERC, CUP y Junts –a favor de interponer el recurso– «amparen actitudes corruptas» para no retirar directamente el escaño a Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental, en aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

También ha lamentado que el pleno tumbara este miércoles la iniciativa del PSC de reforma del Reglamento del Parlamento para poder destituir miembros de la Mesa, mientras ERC, Junts y la CUP no han conseguido encontrar una «solución» en la interinidad en la Presidencia. «Si no tenemos un nuevo presidente o presidenta antes de las municipales es porque los partidos independentistas no vuelan», ha criticado Romero, que ha recordado que el PSC ya pidió a Borràs dar un paso al lado después de ser condenada.

Recuperar la «dignidad»

Sobre un posible nuevo pleno para elegir nuevo presidente o presidenta en plena campaña electoral, Romero ha pedido no especular y ha subrayado que el PSC ha defendido «muchas veces» que el Parlamento tendría que contar con una nueva presidencia cuanto antes mejor.

Según ha explicado, los socialistas no se plantean ahora presentar un candidato, aunque tampoco lo descartan: priorizarán acordar una hoja de ruta para recuperar «la dignidad» de el Parlamento porque, según Romero, los importa más el proyecto para la Cámara que quién lo lidere.