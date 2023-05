L’avaria a l’R2 Sud de Rodalies incrementa 13 minuts el temps de viatge

El viatge actual a l’R2 Sud de Rodalies es veu incrementat en 13 minuts a causa de l’avaria a Gavà que afecta el servei en aquesta línia des de dilluns a última hora i que es preveu que s’allargui durant tres o quatre setmanes més. A partir d’aquest dissabte, Renfe, l’operadora de Rodalies a Catalunya, implementarà un nou horari que farà que els passatgers triguin més temps a fer el recorregut, però explica que la intenció és minimitzar l’afectació als usuaris tenint en compte les limitacions de capacitat que presenta a causa de la incidència. Els viatges podran consultar la nova planificació a la web de Rodalies, a l’aplicació mòbil i a través dels canals habituals de comunicació de Rodalies de Catalunya. La companyia també afegirà un servei complementari a la relació Gavà-Barcelona a partir de dilluns.

L’operadora assegura que els nous horaris permeten oferir un servei amb informació real de temps de pas, així com un temps de viatge assimilat a les circumstàncies que comporta la gestió de la circulació amb un “Bloqueig Telefònic Nominal” entre Castelldefels i el Prat. Renfe justifica l’increment de 13 minuts en el viatge i, en un comunicat, explica que “tècnicament s’ha treballat per donar una oferta real i així optimitzar la capacitat de la infraestructura en aquest trajecte”.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels aquest dimarts a causa de la incidència a l’R2 sud de Rodalies Catalunya | ACN (Àlex Recolons)

La nova programació se suma al transport alternatiu per carretera en què s’ofereix el servei de diversos busos que, els dies laborables, fan el recorregut entre Castelldefels i Barcelona a l’hora punta del matí (de dos quarts de set a les nou) i a la de la tarda des de Barcelona i fins a Gavà i Castelldefels (de cinc a set). La freqüència de pas dels busos és cada mitja hora en totes dues franges.

Servei complementari entre Gavà i Barcelona

Renfe també ha comunicat que, a partir de dilluns, incorporarà un servei complementari a la relació entre Gavà i Barcelona de dos quarts de set a nou del matí. Els busos complementaris que ha programat Renfe oferiran unes 30.000 places setmanals.

La companyia ha afegit que està en contacte amb empreses que tinguin disponibilitat de vehicles i conductors per poder ampliar aquests serveis substitutoris. Els viatgers que facin servei aquests serveis llançadora no han de pagar res, ja que són vàlids els títols de transport de Rodalies.

Altres afectacions

Paral·lelament, Renfe i Adif estan treballant per adaptar els nous horaris per a serveis Regionals del sud. L’operadora ha remarcat que aquest canvi es produirà durant la setmana que ve perquè són tasques “complexes”.

Pel que fa a l’R2 nord, per tal de mantenir-ne la freqüència els trens Regionals de l’R11 (Portbou-Girona-Barcelona) prestaran el servei habitual, i faran parada a les estacions compreses entre Granollers Centre i Barcelona. Sobre els tres trens Intercity per sentit que circulen al tram afectat per la incidència, es farà transbordament per carretera entre l’Hospitalet de l’Infant i Barcelona Sants.