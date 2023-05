El Senat reprova la ministra Raquel Sánchez per la gestió de Renfe

El Senat espanyol ha avalat una iniciativa pactada entre ERC, PP, Junts, PNB i altres formacions d’esquerra en la qual es reprova a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per les últimes incidències de la xarxa de rodalia de Renfe a Catalunya (Rodalies).

En concret, la reprovació de la ministra Raquel Sánchez ha tirat endavant amb els vots a favor d’ERC, PP, Junts, Ciutadans, UPN, entre altres, les abstencions de PNB, Bildu, Más Madrid i Vox i l’únic vot en contra dels socialistes.

Imatge del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / Eduardo Parra – Europa Press

Iniciativa presentada per ERC

Es tracta d’una iniciativa que inicialment havia presentat ERC, amb altres punts com el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, però que finalment s’ha convertit en un text transaccional signat també pel PP, Junts, PNB i Esquerra Confederal. E el text aprovat consta tan sols d’un punt, que és el de la reprovació a la ministra Raquel Sánchez per les últimes incidències en Rodalies i en altres punts del servei de rodalia.

“El Ple del Senat acorda reprovar a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la constant ineficàcia en la gestió de RENFE i ADIF a Catalunya i altres comunitats autònomes, la incapacitat per a adoptar mesures per a fer front a les incidències i l’afectació diària en la qualitat del servei i la mobilitat de les persones viatgeres”, diu el text que ha estat aprovat pel ple del Senat.

ERC vol reprovar la ministra al Parlament

A més, Esquerra Republicana vol que el Parlament de Catalunya també reprovi Raquel Sánchez, per la “constant ineficiència” en la gestió del servei de Renfe i Adif a Catalunya i la “incapacitat” d’adoptar mesures per fer front a les incidències. La moció presentada pels republicans reclama el traspàs “integral” del servei ferroviari de Rodalies amb la transferència de “recursos necessaris”; i aposta per crear una comissió d’investigació sobre Rodalies a Catalunya en els darrers anys. Una comissió per valorar els costos econòmics i socials de les “deficiències” del servei, quantificar el dèficit inversor i les necessitats d’inversió. Pel que fa a la incidència a l’R2 Sud, ERC demana al govern espanyol “solucions immediates”.

La moció es debatrà i votarà al pròxim ple del Parlament previst per al 30 i 31 de maig, tot just després de les eleccions municipals. El text de la moció d’ERC constata que l’any 2022, segons els informes oficials d’Adif, en el servei de Rodalies a Catalunya hi va haver una incidència greu un total de 284 dies, el que suposa un incident quatre de cinc dies. I assenyala que la “responsabilitat” de Rodalies, Renfe i Adif depèn del govern espanyol i que hi ha hagut un “dèficit d’inversions històric”.