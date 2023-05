Rosell demana al jutge que “vagi fins al fons, caigui qui caigui”

L’expresident del Barça, Sandro Rosell ha ratificat aquest matí davant el jutge la querella que va interposar com a víctima de l‘Operació Catalunya. Un cas obert arran dels àudios publicats per El Món i pel reconeixement del mateix comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, que hauria maniobrat per imputar l’expresident del Barça en un cas de blanqueig de capitals que el va tenir dos anys en presó preventiva i del que finalment en va resultar absolt.

En la seva compareixença, acompanyat del seu advocat Pau Molins, en presència del ministeri fiscal i de l’advocat de Villarejo, Antonio Cabrera, Rosell ha “aclarit” alguns dels punts “tècnics” que li ha demanat el jutge Hermenegildo Alfredo Barrera sobre el relat dels fets. Ha “agraït” al jutge la “valentia” que hagi tramitat la querella contra la trama de l’Operació Catalunya i poder “netejar el país de trames político-policials corruptes per interès de la mateixa justícia espanyola”. “Vagi fins al fons, caigui qui caigui”, ha emfatitzat l’advocat de l’expresident blaugrana sobre la petició que li ha fet al jutge.

Així mateix, fonts jurídiques han assegurat que el jutge li ha demanat sobre la intenció de dirigir en un futur la querella contra la senadora del PP Alícia Sánchez Camacho i la magistrada Carmen Lamela, així com contra els fiscals del cas Rosell, Antonio González Mota i Daniel Campo, tots plegats aforats al Tribunal Suprem. Un fet que la mateixa querella apuntava segons com evolucionés la instrucció del cas. Ara, el jutge ha de decidir la data en què citarà a declarar Villarejo qui, en definitiva, pot aportar més material a la querella i pot acabar de tancar serrells del relat fàctic. El ministeri fiscal, que va avalar l’admissió a tràmit per competència, no ha formulat cap pregunta.

Sandro Rosell arriba a l’Audiència Nacional / Quico Sallés

“Una trama de la qual n’era inconscient”

A la sortida dels jutjats de plaça Castilla, el lletrat Molins ha ressaltat que Rosell va estar dos anys en presó preventiva per uns fets que va ser absolt arran d’una “trama que tenia com a objectiu la lluita contra l’independentisme a través de les clavegueres de l’Estat, de la que Rosell n’era absolutament inconscient”. “Per tant, Sandro Rosell, poc pot aportar sobre els fets i d’aquí que sigui tan important la declaració de Villlarejo”, ha afegit. “Rosell sempre va sospitar durant els dos anys que va estar a la presó que hi havia alguna cosa més que una qüestió jurídica, però hem trigat més de sis anys en esbrinar la veritable raó d’una imputació irregular de la qual en va sortir absolt”, ha raonat Molins.

En aquest context, l’advocat ha defensat que a mesura que s’avanci la investigació es demanarà l’ampliació de la querella, sobretot, per evitar qüestions de competència. “Aportem molts indicis i queden incògnites per resoldre” ha recordat. “És la primera querella de l’operació Catalunya que s’ha admès a tràmit”, ha insistit tot adduint que hi ha cinc querelles més pendents sobre el mateix cas. En concret, la del CEO de la BPA, Joan Pau Miquel; la de l’exconseller d’Economia, Jaume Giró; la de l’empresari Carles Sumarroca o la de l’excap del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Narcís Ortega. Molins no ha descartat que totes s’acumulin en un mateix procediment.

Formalment, la primera querella admesa a tràmit

Formalment, la de Rosell és la primera querella sobre l’Operació Catalunya, tot i que tècnicament hi han hagut processos judicials relacionats amb les maniobres de la policia patriòtica, com ara el cas del pendrive dels Pujol -amb sentència condemnatòria a l’ex màxim comandament uniformat del cos nacional de policia, Eugenio Pino- o bé la peça separada 27 de la macrocausa Tàndem que investigava les activitats de l’agència de detectius Método 3.

Tot i que ara hi hagi esperant cinc querelles, no es descarten que se’n presentin més segons com evolucioni aquesta instrucció. En aquesta línia, molts dels damnificats per l’Operació Catalunya resten a l’expectativa de l’evolució d’aquest procés judicial per tal d’afegir-se. Un fet que podria convertir la querella en una nova macrocausa.