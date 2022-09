Absolen Sandro Rosell d’un delicte de frau fiscal

Sandro Rosell ha tornat a ser absolt, com ja va passar en el cas pel qual havia estat empresonat preventivament, aquesta vegada del suposat delicte de frau fiscal pel qual va ser jutjat la setmana passada i pel qual el fiscal volia que fos condemnat a dos anys i nou mesos de presó. Finalment, la sentència del jutjat penal número 3 de Barcelona és d’absolució, i les costes es pagaran d’ofici, segons la resolució judicial que s’ha fet pública aquest dijous.

L’expresident del Barça era acusat per la fiscalia i l’Agència Tributària d’haver defraudat suposadament més de 230.000 euros en l’IRPF de l’any 2012 amb simulació de feines, despeses i ingressos a través d’una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria.

Rosell es va negar a declarar en el judici i el fiscal va mantenir la seva petició de condemna, que a més de la presó també implicava una multa de 300.000 euros i la prohibició d’obtenir subvencions públiques o incentius fiscals durant tres anys. La seva condemna també suposaria que no es pot presentar a eleccions durant el temps de condemna.

Sandro Rosell al banc dels acusats / ACN

El jutge no veu “rellevància penal” en els fets jutjats

La sentència estableix, però, que malgrat que el mateix acusat ha admès certes irregularitats, “discrepàncies amb l’administració” respecte de com es va gestionar l’IRPF del 2012 de Sandro Rosell, no s’ha pogut demostrar que hi hagués una “simulació” d’activitat empresarial de la societat TOC, a través de la qual va fer la declaració l’expresident del Barça. La tesi de l’acusació era Rosell havia facturat els seus serveis a través de TOC per pagar menys impostos, i el jutge adverteix que si no es pot acreditar que la societat es creés ad hoc no hi ha “rellevància penal”. De fet, el mateix magistrat toca el crostó a l’administració per la falta d’un criteri clar, al llarg dels anys, sobre què és simulació i què no ho és.

“La conclusió és clara: si TOC és una persona jurídica vàlidament constituïda, amb personalitat pròpia, amb un únic soci administrador que pel seu coneixement en l’àmbit de la consultoria i de l’assessoria és reclamat per altres professionals (…) es pot dir que aporta els mitjans personals que són primordials en aquest tipus d’activitats (…). En aquest context ni pot existir la simulació en l’àmbit penal. Conclusió a la qual a més arriba la mateixa administració tributària en altres casos idèntics, als quals han donat un tractament radicalment oposat al present”, etziba el jutge en la sentència.

Ara, tant la fiscalia com l’Advocacia de l’Estat, en representació de l’Agència Tributària, poden presentar un recurs contra aquesta sentència absolutòria a l’Audiència de Barcelona, instància superior del jutjat penal.

La querella de l’expresident del Barça contra la policia patriòtica, desestimada aquesta setmana

Rosell ha sigut notícia judicial també un altre motiu: el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha desestimat la querella que l’expresident del Barça havia presentat contra el comissari José Manuel Villarejo i altres membre de la policia patriòtica, tot i admetre que hi ha “aparença de delicte” en els fets descrits en la denúncia.